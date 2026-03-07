Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj: „Așa e normal să fie” - Antena Sport

Peluza Nord a FCSB-ului și-a anunțat decizia, în ziua meciului cu U Cluj, din ultima etapă a sezonului regular. Fanii au decis să fie în continuare alături de echipă, după ratarea play-off-ului.

Peluza Nord a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care i-au încurajat pe jucătorii campioanei și i-au asigurat de faptul că se vor bucura în continuare de toată susținerea.

Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj

De asemenea, cei din Peluză au transmis că din sezonul viitor se vor implica și în ceea ce privește deciziile luate la nivelul clubului, pentru a se evita situații dezastruoase ca cea din actuala stagiune.

„Azi doare. Azi e greu. Și e normal să fie așa, pentru că iubim echipa asta cu tot sufletul. Dar ăsta e momentul în care se vede cine suntem cu adevărat. Este ușor să fii alături când se câștigă, când stadionul cântă și totul merge fără cusur. Greu e acum, în aceste clipe. Să nu uităm că între 2015 și 2024 echipa nu a câștigat niciun titlu, iar între 2018 și 2023 nu s-a calificat decât o singură dată în grupele cupelor europene. Și am fost acolo!

Peluza Nord va fi alături de echipă, meci de meci, exact cum a fost și când am făcut istorie și în anii în care lucrurile au mers prost. Vom fi acolo să încurajăm, să cântăm, să arătăm echipei că nu e singură. Vom fi acolo pentru că asta înseamnă să fii suporter: nu pentru rezultat, ci pentru echipă.