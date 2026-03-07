Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj: „Așa e normal să fie” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj: „Așa e normal să fie”

Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj: „Așa e normal să fie”

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 12:28

Comentarii
Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj: Așa e normal să fie”

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Sport Pictures

Peluza Nord a FCSB-ului și-a anunțat decizia, în ziua meciului cu U Cluj, din ultima etapă a sezonului regular. Fanii au decis să fie în continuare alături de echipă, după ratarea play-off-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Peluza Nord a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care i-au încurajat pe jucătorii campioanei și i-au asigurat de faptul că se vor bucura în continuare de toată susținerea.

Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj

De asemenea, cei din Peluză au transmis că din sezonul viitor se vor implica și în ceea ce privește deciziile luate la nivelul clubului, pentru a se evita situații dezastruoase ca cea din actuala stagiune.

Azi doare. Azi e greu. Și e normal să fie așa, pentru că iubim echipa asta cu tot sufletul. Dar ăsta e momentul în care se vede cine suntem cu adevărat. Este ușor să fii alături când se câștigă, când stadionul cântă și totul merge fără cusur. Greu e acum, în aceste clipe. Să nu uităm că între 2015 și 2024 echipa nu a câștigat niciun titlu, iar între 2018 și 2023 nu s-a calificat decât o singură dată în grupele cupelor europene. Și am fost acolo!

Peluza Nord va fi alături de echipă, meci de meci, exact cum a fost și când am făcut istorie și în anii în care lucrurile au mers prost. Vom fi acolo să încurajăm, să cântăm, să arătăm echipei că nu e singură. Vom fi acolo pentru că asta înseamnă să fii suporter: nu pentru rezultat, ci pentru echipă.

Reclamă
Reclamă

Știm că doare. Știm că e frustrant. Știm că și noi am greșit. Știm că și cei din conducere au greșit. Știm că și jucătorii au greșit. Știm că poate meritam mai multe explicații, dar acesta este momentul să arătăm că suntem uniți. Acesta este momentul să arătăm ce înseamnă loialitatea.

Vom reveni. Vom lupta. Și vom fi acolo, alături, în fiecare meci. Mai mult de atât, vom pune umărul și ne vom implica direct, alături de club, în proiecte care să ne aducă pe toți mai aproape de ceea ce ne dorim.

Pentru că asta suntem noi și alegem altceva: să fim în tribune, alături de echipă, exact atunci când e cel mai greu”, a transmis Peluza Nord, pe Facebook.

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
Reclamă

FCSB a ratat și ultima șansă pe care o mai avea pentru calificarea în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo, scor 1-0, în etapa trecută. Campioana e sigură de faptul că va încheia sezonul regular pe locul șapte, urmând să o înfrunte pe Metaloglobus, în prima rundă de play-out.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
Fanatik.ro
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
13:13
Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România
12:58
Ce ofertă reală a primit CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul în MLS: „Era nemulțumit”
12:17
Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
11:57
„M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan
11:29
Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu: „Parcă era circ”. Cine îl va înlocui
11:22
FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out
Vezi toate știrile
1 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 2 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 3 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 4 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 5 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce 6 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”