Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj: „Așa e normal să fie” - Antena Sport

Peluza Nord a FCSB-ului și-a anunțat decizia, în ziua meciului cu U Cluj, din ultima etapă a sezonului regular. Fanii au decis să fie în continuare alături de echipă, după ratarea play-off-ului.
Peluza Nord a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care i-au încurajat pe jucătorii campioanei și i-au asigurat de faptul că se vor bucura în continuare de toată susținerea.
Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj
De asemenea, cei din Peluză au transmis că din sezonul viitor se vor implica și în ceea ce privește deciziile luate la nivelul clubului, pentru a se evita situații dezastruoase ca cea din actuala stagiune.
„Azi doare. Azi e greu. Și e normal să fie așa, pentru că iubim echipa asta cu tot sufletul. Dar ăsta e momentul în care se vede cine suntem cu adevărat. Este ușor să fii alături când se câștigă, când stadionul cântă și totul merge fără cusur. Greu e acum, în aceste clipe. Să nu uităm că între 2015 și 2024 echipa nu a câștigat niciun titlu, iar între 2018 și 2023 nu s-a calificat decât o singură dată în grupele cupelor europene. Și am fost acolo!
Peluza Nord va fi alături de echipă, meci de meci, exact cum a fost și când am făcut istorie și în anii în care lucrurile au mers prost. Vom fi acolo să încurajăm, să cântăm, să arătăm echipei că nu e singură. Vom fi acolo pentru că asta înseamnă să fii suporter: nu pentru rezultat, ci pentru echipă.
Știm că doare. Știm că e frustrant. Știm că și noi am greșit. Știm că și cei din conducere au greșit. Știm că și jucătorii au greșit. Știm că poate meritam mai multe explicații, dar acesta este momentul să arătăm că suntem uniți. Acesta este momentul să arătăm ce înseamnă loialitatea.
Vom reveni. Vom lupta. Și vom fi acolo, alături, în fiecare meci. Mai mult de atât, vom pune umărul și ne vom implica direct, alături de club, în proiecte care să ne aducă pe toți mai aproape de ceea ce ne dorim.
Pentru că asta suntem noi și alegem altceva: să fim în tribune, alături de echipă, exact atunci când e cel mai greu”, a transmis Peluza Nord, pe Facebook.
FCSB a ratat și ultima șansă pe care o mai avea pentru calificarea în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo, scor 1-0, în etapa trecută. Campioana e sigură de faptul că va încheia sezonul regular pe locul șapte, urmând să o înfrunte pe Metaloglobus, în prima rundă de play-out.
