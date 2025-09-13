Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: "Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor" - Antena Sport

Puţină lume ştie că, înainte de a se implica la Steaua Bucureşti, Valentin Ceauşescu (77 de ani) a fost un jucător bun de bridge. În 1983, Valentin Ceauşescu şi alţi 5 jucători au reprezentat România la Campionatul European de bridge din RFG.

În acea perioadă, unii dintre jucătorii pe care Valentin Ceauşescu i-a ajutat să meargă la turnee în afara ţării, inclusiv Mărgineanu, catalogat drept “cel mai bun jucător de bridge român” în acea perioadă, au rămas în RFG. A fost începutul sfârşitului pentru bridge-ul românesc în perioada regimului Ceauşescu. Elena Ceauşescu l-a delegat pe Emil Bobu să se ocupe de problemă.

Valentin Ceauşescu, pasionat de bridge. Interzicerea acestui sport în perioada regimului Ceauşescu l-ar fi îndreptat către fotbal

Daniel Stancu a povestit într-un interviu din cartea “Anii 80 şi bucureştenii” că jucătorii de bridge plănuiau în 1983 crearea unei federaţii, care l-ar fi avut ca preşedinte pe Valentin Ceauşescu. Totul a picat în cele din urmă.

“Primeşte Valentin o invitație din partea familiei regale a Greciei, pentru două săptămâni… Exact în perioada aia se ţinea la Braşov un mare turneu de bridge. Atunci înaintaseră hârtiile să facă federaţie şi-l aruncaseră pe Valentin la înaintare ca preşedinte al federaţiei. Mai avea el nişte prieteni de i-a ajutat să plece din ţară şi-au rămas peacolo. Fuseseră tot la nişte concursuri internaţionale de bridge în Germania, la Baden Baden şi n-au mai venit”, a povestit Daniel Stancu.

“Au desfiinţat bridge-ul instantaneu”

“Când a auzit Elena Ceauşescu că bridge-ul se joacă cu cărţi, l-a delegat pe prietenul Emil Bobu să se ocupe să vadă ce-i cu bridge-ul şi a picat ăla la Braşov. Concursurile de bridge începeau, datorită conjuncturii, de regulă vinerea şi se terminau duminică seara, ca să-nceapă lumea să meargă spre casă. Şi s-a dus ăsta, şi Bobu zice, ‘Ce-i cu ăştia aici?’ Ăia, ‘Dom’le, că e concurs, e din vreme stabilit’. Bobu să cadă pe spate, era adunare mare la casa de cultură. Erau veniţi din toată ţara, din Ungaria, Polonia, erau reciprocităţi la care te duceai, erau vreo sută şi ceva de perechi, şi atunci Bobu se-ntreabă: ‘Ăştia cum sunt veniţi?’. Mai toţi îşi aranjau delegaţii de serviciu şi pe chestia asta a ieşit un tam-tam şi au desfiinţat bridge-ul instantaneu”, a povestit Daniel Stancu.