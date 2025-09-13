Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: "Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor" - Antena Sport

Puţină lume ştie că, înainte de a se implica la Steaua Bucureşti, Valentin Ceauşescu (77 de ani) a fost un jucător bun de bridge. În 1983, Valentin Ceauşescu şi alţi 5 jucători au reprezentat România la Campionatul European de bridge din RFG.
În acea perioadă, unii dintre jucătorii pe care Valentin Ceauşescu i-a ajutat să meargă la turnee în afara ţării, inclusiv Mărgineanu, catalogat drept “cel mai bun jucător de bridge român” în acea perioadă, au rămas în RFG. A fost începutul sfârşitului pentru bridge-ul românesc în perioada regimului Ceauşescu. Elena Ceauşescu l-a delegat pe Emil Bobu să se ocupe de problemă.
Valentin Ceauşescu, pasionat de bridge. Interzicerea acestui sport în perioada regimului Ceauşescu l-ar fi îndreptat către fotbal
Daniel Stancu a povestit într-un interviu din cartea “Anii 80 şi bucureştenii” că jucătorii de bridge plănuiau în 1983 crearea unei federaţii, care l-ar fi avut ca preşedinte pe Valentin Ceauşescu. Totul a picat în cele din urmă.
“Primeşte Valentin o invitație din partea familiei regale a Greciei, pentru două săptămâni… Exact în perioada aia se ţinea la Braşov un mare turneu de bridge. Atunci înaintaseră hârtiile să facă federaţie şi-l aruncaseră pe Valentin la înaintare ca preşedinte al federaţiei. Mai avea el nişte prieteni de i-a ajutat să plece din ţară şi-au rămas peacolo. Fuseseră tot la nişte concursuri internaţionale de bridge în Germania, la Baden Baden şi n-au mai venit”, a povestit Daniel Stancu.
“Au desfiinţat bridge-ul instantaneu”
“Când a auzit Elena Ceauşescu că bridge-ul se joacă cu cărţi, l-a delegat pe prietenul Emil Bobu să se ocupe să vadă ce-i cu bridge-ul şi a picat ăla la Braşov. Concursurile de bridge începeau, datorită conjuncturii, de regulă vinerea şi se terminau duminică seara, ca să-nceapă lumea să meargă spre casă. Şi s-a dus ăsta, şi Bobu zice, ‘Ce-i cu ăştia aici?’ Ăia, ‘Dom’le, că e concurs, e din vreme stabilit’. Bobu să cadă pe spate, era adunare mare la casa de cultură. Erau veniţi din toată ţara, din Ungaria, Polonia, erau reciprocităţi la care te duceai, erau vreo sută şi ceva de perechi, şi atunci Bobu se-ntreabă: ‘Ăştia cum sunt veniţi?’. Mai toţi îşi aranjau delegaţii de serviciu şi pe chestia asta a ieşit un tam-tam şi au desfiinţat bridge-ul instantaneu”, a povestit Daniel Stancu.
“Când a venit Valentin, chestia era moartă”
La reîntoarcerea în ţară, Valentin Ceauşescu nu a mai putut interveni pentru a anula desfiinţarea bridge-ului din România, în perioada dictaturii părinţilor săi. “Atunci când a venit Valentin, chestia era moartă, nu mai avea ce să facă… Au şi găsit motivaţia, că ăia nu se duc la serviciu, sunt bani deturnaţi şi au picat ceva capete atunci, nu foarte multe, dar a fost nasol… Vreo patru ani a murit bridge-ul”, a mai povestit Stancu.
Valentin Ceauşescu a început să se implice în 1984 la Steaua
Daniel Stancu a concluzionat că, dacă bridge-ul nu ar fi fost desfiinţat de Elena Ceauşescu, Valentin Ceauşescu nu ar fi ajuns să se implice la Steaua şi, ca urmare, roş-albaştrii nu ar fi câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.
“Nu ajungea Steaua să câştige Cupa Campionilor Europeni dacă nu era Valentin să se implice… Căzând bridge-ul, Valentin a trecut pe chestia cu fotbalul. Atunci a devenit a doua pasiune. Bridge-ul îţi omoară timpul”, declara Daniel Stancu.
Valentin Ceauşescu, apariţie rară la Gala Sportului Românesc
Valentin Ceauşescu, singurul fiu al dictatorilor Ceauşescu rămas în viaţă, a avut o apariţie rară în acest an, la Gala Sportului Românesc. Dictatorii Ceauşescu au avut trei copii, doi băieţi, Valentin şi Nicu şi o fată, Zoe. Nicu Ceauşescu a murit pe 26 septembrie 1996, la Viena, la 45 de ani. Suferea de ciroză. Zoe Ceauşescu, fiica dictatorilor Ceauşescu, a decedat pe 20 noiembrie 2006, la 57 de ani, din pricina unui cancer la plămâni.
Victor Piţurcă (69 de ani) a şocat după prezenţa lui Valentin Ceauşescu la acea gală. Piţurcă a comis un derapaj, numind gala ANS “panaramă” şi l-a catalogat pe Valentin Ceauşescu drept “cel mai valoros om” prezent acolo, în condiţiile în care în sală se aflau nume legendare ale sportului românesc, printre care Miodrag Belodedici, Ilie Năstase, Ladislau Boloni, Elisabeta Lipă, Simona Halep sau David Popovici.
„Repet, ca să fiu foarte bine înțeles: cel mai valoros om care a participat la acea panaramă de gală a fost Valentin Ceaușescu. Și știu ce vorbesc. Chiar l-am certat pe Loți Boloni. El nu are nicio vină că se numea Valentin Ceaușescu și că era fiul dictatorului. Sută la sută, Valentin nu a făcut niciodată nimic ilegal. El a avut un merit imens în acel parcurs, dincolo de valoarea noastră incontestabilă, ca jucători, ca echipă.
Ne-a făcut ca din punct de vedere psihic să fim la un nivel extrem de ridicat. Ne spunea mereu că ne putem bate cu Real Madrid, avea grijă să nu ne lipsească nimic. N-a avut niciodată niciun demers într-o altă direcție, alta decât spre corectitudine”, declara Victor Piţurcă pentru golazo.ro.
