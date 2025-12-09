Mihai Neşu a dezvăluit care a fost momentul care i-a schimbat viaţa după teribila accidentare: "Eram supărat pe Dumnezeu" - Antena Sport

Mihai Neşu a vorbit din nou deschis despre cum a ajuns să trăiască pentru micile bucurii, la aproape 15 ani de la momentul în care a rămas paralizat, după un antrenament al celor de la Utrecht.

Imobilizat într-un scaun cu rotile, după accidentul horror suferit pe 10 mai 2011, Mihai Neşu şi-a îndreptat toată atenţia spre proiectul său de suflet. Este vorba despre Complexului de recuperare Sfântul Nectarie din Oradea, adresat persoanelor cu dizabilităţi neuromotorii.

Au fost şi momente în care a fost furios pe Dumnezeu, dar a fost ajutat de un preot de la Muntele Athos.

Mihai Neşu a dezvăluit care a fost momentul care i-a schimbat viaţa

“M-a ajutat Dumnezeu. Nu pot să-mi explic… A însămânțat în capul meu diferite lucruri, de la care au plecat toate aceste lucruri. Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a oferit această viață, după ce în primii ani mă vedeam inutil. Și acum ne minunăm de ce am realizat. După ce m-am accidentat, am zis că nu mai am niciun vis și niciun gând. Voiam doar putere să-mi duc viața mai departe. Dar L-am lăsat pe Dumnezeu.

Sfinții Părinți zic că dacă te lași în voia lui Dumnezeu, duci o viață minunată. El vede mai bine ce ai nevoie în viață. Doar că noi avem anumite dorințe… Iar după ce ni le îndeplinim, vedem că nu erau ceea ce ne doream. Și eu am pățit de multe ori lucrul acesta. Dar m-am lăsat în voia lui Dumnezeu. Iar acum mi-a dat un scop. Vrem să oferim condiții extraordinare celor care vin aici. Altfel muncești într-un loc frumos, decât într-un spital vechi, care te deprimă. Vrem să fie aici ca un resort caritabil.