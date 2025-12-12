Basarab Panduru a auzit ce a spus Gigi Becali şi a intervenit: "Faci asta şi plângi în aprilie" - Antena Sport

Închide meniul
Basarab Panduru a auzit ce a spus Gigi Becali şi a intervenit: “Faci asta şi plângi în aprilie”

12 decembrie 2025

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Basarab Panduru a reacţionat după decizia luată de Gigi Becali la FCSB. Imediat după meciul câştigat dramatic cu Feyenoord în Europa League, scor 4-3, patronul campioanei a anunţat că-i va prelungi contractul lui Malcom Edjouma.

Mijlocaşul francez a fost trimis în teren în minutul 61, în locul lui Mihai Lixandru. Edjouma l-a impresionat pe Becali, iar patronul campioanei e gata să-i ofere un nou contract jucătorului care era ca şi plecat de la echipă în iarnă.

Basarab Panduru a intervenit după decizia luată de Gigi Becali la FCSB

Basarab Panduru a auzit ce a spus Gigi Becali şi s-a declarat surprins. Fostul internaţional nu înţelege de ce patronul campioanei îi oferă un nou contract mijlocaşului după un singur meci bun făcut de acesta în actuala stagiune.

Totodată, Panduru s-a declarat convins de faptul că Becali va dori să scape de Edjouma în primăvara anului viitor, în cazul în care-i va oferi un nou contract mijlocaşului în această iarnă.

“Poate să-i facă lui Edjouma contractul, dar după nu știe cum să scape de el până la vară. Cum s-a întâmplat de fiecare dată în ultimul timp. Poți să-i faci, dar după aceea în februarie, aprilie, «Aoleu, ce fac? Nu face ăsta nimic, cum scap de el?».

De trei ani tot vrei să scapi de el. L-ai trimis la Bari, a venit înapoi. El nu ajunge în poziția asta în decembrie că face ceva. Nimic n-a făcut până acum, era liber și acum îi faci contract.

Fă-i contract și în aprilie plângi că nu știi cum să scapi de el iar. El are niște chestii, dar de câte ori l-ai văzut într-un meci? De câte ori ai văzut că are chef?

El are niște calități, dar să ajungi în decembrie să fii liber, să nu îți mai facă contract înseamnă că ai ceva. Dacă un meci e suficient să-i faci contract, fă-i. Ești pe 10-11 decembrie liber de contract, mai sunt două meciuri, ești liber să pleci și apoi e un meci și patronul zice că îi face contract. Probabil că a fost mulțumit, a făcut niște bani. Gigi Becali mereu zice să aibă grijă de cei care i-au adus bani. Mereu a zis.

Să-l dai liber pe Edjouma înseamnă că ceva nu face cum trebuie. Îți dai seama despre ce vorbim? În vară era în afara listei și acum pentru un meci îi faci contract”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Malcom Edjouma a fost transferat de FCSB în 2022 de la Botoşani, Gigi Becali plătind în schimbul lui suma de 330.000 de euro. Mijlocaşul, care a fost împrumutat şi la Bari în urmă cu două sezoane, a bifat în total 121 de meciuri la formaţia campioană, reuşind să marcheze 18 goluri şi să ofere opt pase decisive.

