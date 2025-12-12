Basarab Panduru a auzit ce a spus Gigi Becali şi a intervenit: "Faci asta şi plângi în aprilie" - Antena Sport

Basarab Panduru a reacţionat după decizia luată de Gigi Becali la FCSB. Imediat după meciul câştigat dramatic cu Feyenoord în Europa League, scor 4-3, patronul campioanei a anunţat că-i va prelungi contractul lui Malcom Edjouma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul francez a fost trimis în teren în minutul 61, în locul lui Mihai Lixandru. Edjouma l-a impresionat pe Becali, iar patronul campioanei e gata să-i ofere un nou contract jucătorului care era ca şi plecat de la echipă în iarnă.

Basarab Panduru a intervenit după decizia luată de Gigi Becali la FCSB

Basarab Panduru a auzit ce a spus Gigi Becali şi s-a declarat surprins. Fostul internaţional nu înţelege de ce patronul campioanei îi oferă un nou contract mijlocaşului după un singur meci bun făcut de acesta în actuala stagiune.

Totodată, Panduru s-a declarat convins de faptul că Becali va dori să scape de Edjouma în primăvara anului viitor, în cazul în care-i va oferi un nou contract mijlocaşului în această iarnă.

“Poate să-i facă lui Edjouma contractul, dar după nu știe cum să scape de el până la vară. Cum s-a întâmplat de fiecare dată în ultimul timp. Poți să-i faci, dar după aceea în februarie, aprilie, «Aoleu, ce fac? Nu face ăsta nimic, cum scap de el?».