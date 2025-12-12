Sparta Praga și suporterii ei, blocați în România. Probleme pentru cehi după victoria cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Sparta Praga și suporterii ei, blocați în România. Probleme pentru cehi după victoria cu Universitatea Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 12:50

Jucătorii de la Sparta Praga, după meciul cu Univ. Craiova / Sport Pictures

Sparta Praga are în continuare probleme legate de plecarea din România după meciul câștigat cu Universitatea Craiova în Conference League, scor 2-1. Inițial, cehii ar fi trebuit să decoleze de joi seară spre casă, însă aeronava lor nu a aterizat în Oltenia, ci la Otopeni, iar vineri au apărut din nou impedimente de ordin meteorologic.

Sparta Praga a obținut o victorie mare pe Ion Oblemenco în fața Universității Craiova, pe care a învins-o cu scorul de 2-1 în Conference League, garantându-și în locul în fazele eliminatorii. După meciul câștigat au început să apară problemele atât pentru cehi, cât și pentru suporterii săi.

Ceața, o problemă constantă pentru Sparta praga

Update 12:50: Aeronava care trebuie să transporte echipa Spartei Praga a plecat din Otopeni spre Craiova.

După ce aeronava care trebuia să vină joi seara pentru a-i prelua și a-i transporta înapoi spre casă nu a putut ateriza în Craiova din cauza condițiilor meteo, scenariul se repetă și vineri. Fotbaliștii și staff-ul Spartei, aflați în orașul din Dolj, nu pot decola tot din cauza ceții.

De asemenea, suporterii cehi sunt și ei afectați, deoarece și ar fi trebuit să plece cu o aeronavă din Craiova înapoi spre casă. În cazul fanilor, ei vor fi aduși cu autocarul la Otopeni, iar de pe Aeroportul Henri Coandă vor zbura înapoi în centrul Europei.

În ceea ce privește echipa Spartei, ea mai așteaptă să vadă care sunt condițiile, fără să se pună problema momentan de un transport în nordul Bucureștiului și în cazul lor.

Ceața a provocat probleme pentru cehi inclusiv în ziua meciului, când un avion cu un grup de suporteri nu a putut inițial să aterizez în Craiova din cauza ceții, motiv pentru care a aterizat la Otopeni. Ulterior, condițiile meteorologice i-au permis aeronavei să ajungă în cele din urmă în Bănie.

