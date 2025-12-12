Sparta Praga și suporterii ei, blocați în România. Probleme pentru cehi după victoria cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Sparta Praga are în continuare probleme legate de plecarea din România după meciul câștigat cu Universitatea Craiova în Conference League, scor 2-1. Inițial, cehii ar fi trebuit să decoleze de joi seară spre casă, însă aeronava lor nu a aterizat în Oltenia, ci la Otopeni, iar vineri au apărut din nou impedimente de ordin meteorologic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sparta Praga a obținut o victorie mare pe Ion Oblemenco în fața Universității Craiova, pe care a învins-o cu scorul de 2-1 în Conference League, garantându-și în locul în fazele eliminatorii. După meciul câștigat au început să apară problemele atât pentru cehi, cât și pentru suporterii săi.

Ceața, o problemă constantă pentru Sparta praga

Update 12:50: Aeronava care trebuie să transporte echipa Spartei Praga a plecat din Otopeni spre Craiova.

După ce aeronava care trebuia să vină joi seara pentru a-i prelua și a-i transporta înapoi spre casă nu a putut ateriza în Craiova din cauza condițiilor meteo, scenariul se repetă și vineri. Fotbaliștii și staff-ul Spartei, aflați în orașul din Dolj, nu pot decola tot din cauza ceții.

De asemenea, suporterii cehi sunt și ei afectați, deoarece și ar fi trebuit să plece cu o aeronavă din Craiova înapoi spre casă. În cazul fanilor, ei vor fi aduși cu autocarul la Otopeni, iar de pe Aeroportul Henri Coandă vor zbura înapoi în centrul Europei.