Gigi Neţoiu, cifre teribile la alegerile pentru Primăria Capitalei. În urma unui candidat care se retrăsese - Antena Sport

Antena Sport Publicat: 8 decembrie 2025, 9:00

Gigi Neţoiu, în timpul unui interviu - Antena Sport

Gigi Neţoiu n-a fost aproape deloc băgat în seamă de bucureşteni la alegerile pentru Primăria Capitalei, acolo unde a obţinut un număr extrem de mic de voturi, chiar mai mic decât al unui candidat care îşi anunţase deja retragerea din cursă.

Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo și FC Voluntari sunt echipele la care omul de afaceri de 66 de ani a investit bani în cariera sa.

Gigi Neţoiu, cifre umilitoare la alegerile pentru Primăria Capitalei

În urmă cu o lună, Neţoiu îşi anunţa cu fast candidatura la alegeri, la un eveniment cu sute de invitaţi, printre care şi Mircea Dinescu. La acea vreme, Neţoiu credea în şansele lui.

Dar lucrurile nu au stat chiar aşa. Neţoiu a fost votat doar de 1.104 oameni, un procent de 0.19% dintre cei care au participat la scrutin. El a fost depăşit chiar şi de Eugen Teodorovici (1610 voturi), cel care şi-a anunţat retragerea de la alegeri cu câteva zile în urmă.

Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureştiului

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu 36,16%, arată datele după centralizarea tuturor procesele verbale.

După numărarea voturilordin toate secţiile de votare, Ciprian Ciucu are 36,16%. Anca Alexandrescu are 21,84%.

Pe locul al treilea s-a clasat candidatul PSD, Daniel Băluţă, cu 20,51%, iar pe locul al patrulea candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 13,90%. Ana Ciceală a obţinut 5,85% din voturi.

Restul candidaţilor au sub 0,3%.

Ciucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la votCiucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la vot
