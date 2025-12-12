"E absolut groaznic". Cel mai bun jucător al lui Feyenoord a răbufnit după meciul cu FCSB - Antena Sport

Luciano Valente, cel mai eficient jucător de pe teren al lui Feyenoord din eșecul cu FCSB, a avut un discurs extrem de dur la finalul meciului pierdut de echipa sa cu 4-3. Mijlocașul care a oferit două assist-uri a recunoscut că este în asentiment cu antrenorul său, Robin van Persie, care s-a arătat uluit de ce s-a întâmplat pe Arena Națională.

Feyenoord a suferit o înfrângere dramatică în fața FCSB-ului în runda a șasea din Europa League, în contextul în care olandezii au condus cu 3-1, dar au pierdut cu 4-3, ultimele două goluri marcate de roș-albaștri venind pe final. După meci, cel mai bun om de pe teren al lui Van Persie, Luciano Valente, a răbufnit.

Valente, descumpănit după victoria dramatică a FCSB-ului

Fotbalistul de 22 de ani a declarat că echipa sa nu ar fi trebuit să piardă niciodată meciul respectiv și a punctat ce s-a întâmplat greșit în ultimele 30 de minute de joc. Valente a părăsit terenul în minutul 67, atunci când scorul era de 3-2 în favoarea lui Feyenoord.

Extrem de frustrat după eșecul dramatic, mijlocașul a dezvăluit că nu înțelege cum unii dintre coechipierii săi nu au avut atitudinea necesară pentru a tranșa soarta meciului de pe Arena Națională. În plus, Valente a pus accentul pe cât de importantă era partida din cupele europene, considerând că Feyenoord trebuie “să strălucească în Europa”.

“Van Persie a zis că e uluit? Şi eu simt la fel, un astfel de rezultat nu ar trebui să se întâmple niciodată, după ce ai 3-1. Am făcut un meci grozav bună parte din timp, dar l-am pierdut atât de ușor.