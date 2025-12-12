"E absolut groaznic". Cel mai bun jucător al lui Feyenoord a răbufnit după meciul cu FCSB - Antena Sport

Luciano Valente, cel mai eficient jucător de pe teren al lui Feyenoord din eșecul cu FCSB, a avut un discurs extrem de dur la finalul meciului pierdut de echipa sa cu 4-3. Mijlocașul care a oferit două assist-uri a recunoscut că este în asentiment cu antrenorul său, Robin van Persie, care s-a arătat uluit de ce s-a întâmplat pe Arena Națională.
Feyenoord a suferit o înfrângere dramatică în fața FCSB-ului în runda a șasea din Europa League, în contextul în care olandezii au condus cu 3-1, dar au pierdut cu 4-3, ultimele două goluri marcate de roș-albaștri venind pe final. După meci, cel mai bun om de pe teren al lui Van Persie, Luciano Valente, a răbufnit.
Valente, descumpănit după victoria dramatică a FCSB-ului
Fotbalistul de 22 de ani a declarat că echipa sa nu ar fi trebuit să piardă niciodată meciul respectiv și a punctat ce s-a întâmplat greșit în ultimele 30 de minute de joc. Valente a părăsit terenul în minutul 67, atunci când scorul era de 3-2 în favoarea lui Feyenoord.
Extrem de frustrat după eșecul dramatic, mijlocașul a dezvăluit că nu înțelege cum unii dintre coechipierii săi nu au avut atitudinea necesară pentru a tranșa soarta meciului de pe Arena Națională. În plus, Valente a pus accentul pe cât de importantă era partida din cupele europene, considerând că Feyenoord trebuie “să strălucească în Europa”.
“Van Persie a zis că e uluit? Şi eu simt la fel, un astfel de rezultat nu ar trebui să se întâmple niciodată, după ce ai 3-1. Am făcut un meci grozav bună parte din timp, dar l-am pierdut atât de ușor.
Este pur și simplu inacceptabil. În ultima jumătate de oră, nu am reușit să păstrăm mingea, am întârziat mereu în dueluri și nu am făcut marcajul necesar. Nu câștigi meciuri așa.
Ne-am făcut singuri viaţa dificilă şi am fost precari la nivel de atitudine. Nu mă refer la cineva anume, nimeni nu o face intenționat, dar trebuie să ne dăm seama pentru ce jucăm. Știam că, dacă nu câștigăm, vom fi eliminați. Trebuie să ieși pe teren cu această atitudine. Dacă nu reuşeşti asta, eu personal nu înțeleg.
Este absolut groaznic. Meciul cu Ajax e important, dar vrei în primul rând ca Feyenoord să strălucească în Europa. E frustrant și pentru suporteri, mai ales când vezi câți au venit să ne susţină“, a spus Valente, potrivit ziggosport.nl.
În urma victoriei din Europa League, FCSB rămâne cu șanse de calificare în fazele eliminatorii Europa League, care sunt însă destul de mici. Cu 6 puncte adunate după tot atâtea etape, roș-albaștrii sunt pe locul 27, la unul distanță de cel care asigură prezența în barajul pentru optimi. Din ultimele două meciuri, cele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, FCSB ar trebui să obțină minim patru puncte și nici atunci nu ar fi sigură de calificare.
- Victoria FCSB-ului cu Feyenoord, în istorie! Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
- Mihai Stoica, mesaj la prima oră după FCSB – Feyenoord 4-3. Cum a descris victoria dramatică a campioanei
- “Am pierdut două puncte”. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90
- Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
- Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor