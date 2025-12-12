Australian Open pregăteşte un eveniment în premieră. Roger Federer, invitat special - Antena Sport

Turneul Australian Open va începe pentru prima dată cu o ceremonie de deschidere. Roger Federer va participa la eveniment alături de alte legende ale tenisului.
Australian Open 2026 se va desfăşura în perioada 12 ianuarie – 1 februarie, la Melbourne.
Australian Open pregăteşte un eveniment în premieră
“Australian Open va introduce o nouă tradiţie spectaculoasă cu prima sa ceremonie de deschidere, care va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, în seara dinaintea începerii turneului principal”, se arată pe site-ul turneului de grand slam. „Lansând primul Grand Slam al anului, acest eveniment special va fi ocazia de a aduce un omagiu marilor campioni care au modelat tenisul, fanilor pasionaţi pe care i-au inspirat şi moştenirii incredibile pe care continuă să o construiască”, explică organizatorii competiţiei.
Roger Federer, de şase ori campion la Melbourne, va fi invitatul special al primei ediţii a acestei ceremonii de deschidere, înaintea meciurilor din tabloul principal (18 ianuarie-1 februarie).
Elveţianul, în vârstă de 44 de ani, va fi înconjurat de alte legende ale tenisului, precum Andre Agassi, de patru ori câştigător al turneului, şi australienii Pat Rafter şi Lleyton Hewitt, pentru a disputa un meci între foşti nr. 1 mondial.
„Mi se pare că a trecut o eternitate de când am inventat expresia „Happy Slam” (Marele Slam al fericirii) pentru Openul Australiei, şi încă zâmbesc când mă gândesc la toate momentele pe care le-am trăit aici”, a declarat Roger Federer, citat în comunicat. „Am trăit atât de multe emoţii la Rod Laver Arena… bucuria de a ridica trofeul de şase ori, onoarea de a juca în faţa lui Rod Laver însuşi, provocarea de a concura cu cei mai mari adversari ai mei şi, întotdeauna, dragostea şi sprijinul necondiţionat al fanilor australieni”.
