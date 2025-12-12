Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Australian Open pregăteşte un eveniment în premieră. Roger Federer, invitat special - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Australian Open pregăteşte un eveniment în premieră. Roger Federer, invitat special

Australian Open pregăteşte un eveniment în premieră. Roger Federer, invitat special

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 11:14

Comentarii
Australian Open pregăteşte un eveniment în premieră. Roger Federer, invitat special

Roger Federer, cu trofeul Australian Open, în 2018/ Profimedia

Turneul Australian Open va începe pentru prima dată cu o ceremonie de deschidere. Roger Federer va participa la eveniment alături de alte legende ale tenisului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Australian Open 2026 se va desfăşura în perioada 12 ianuarie – 1 februarie, la Melbourne.

Australian Open pregăteşte un eveniment în premieră

“Australian Open va introduce o nouă tradiţie spectaculoasă cu prima sa ceremonie de deschidere, care va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, în seara dinaintea începerii turneului principal”, se arată pe site-ul turneului de grand slam. „Lansând primul Grand Slam al anului, acest eveniment special va fi ocazia de a aduce un omagiu marilor campioni care au modelat tenisul, fanilor pasionaţi pe care i-au inspirat şi moştenirii incredibile pe care continuă să o construiască”, explică organizatorii competiţiei.

Roger Federer, de şase ori campion la Melbourne, va fi invitatul special al primei ediţii a acestei ceremonii de deschidere, înaintea meciurilor din tabloul principal (18 ianuarie-1 februarie).

Elveţianul, în vârstă de 44 de ani, va fi înconjurat de alte legende ale tenisului, precum Andre Agassi, de patru ori câştigător al turneului, şi australienii Pat Rafter şi Lleyton Hewitt, pentru a disputa un meci între foşti nr. 1 mondial.

Reclamă
Reclamă

„Mi se pare că a trecut o eternitate de când am inventat expresia „Happy Slam” (Marele Slam al fericirii) pentru Openul Australiei, şi încă zâmbesc când mă gândesc la toate momentele pe care le-am trăit aici”, a declarat Roger Federer, citat în comunicat. „Am trăit atât de multe emoţii la Rod Laver Arena… bucuria de a ridica trofeul de şase ori, onoarea de a juca în faţa lui Rod Laver însuşi, provocarea de a concura cu cei mai mari adversari ai mei şi, întotdeauna, dragostea şi sprijinul necondiţionat al fanilor australieni”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Observator
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”. Exclusiv
13:20
“Voi avea o discuţie cu el”. Arne Slot, noi detalii despre situaţia lui Mo Salah de la Liverpool
12:50
UPDATESparta Praga și suporterii ei, blocați în România. Probleme pentru cehi după victoria cu Universitatea Craiova
12:47
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi”
12:29
“Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord
12:09
EXCLUSIVAlbion Rrahmani, reacție după problemele apărute cu avionul Spartei Praga: “E puțin dificil”
11:33
“E absolut groaznic”. Cel mai bun jucător al lui Feyenoord a răbufnit după meciul cu FCSB
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 4 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 5 Florin Tănase, despre golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3: “Erou a fost Cisotti”. Calculele făcute pentru calificare 6 Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Oltenii au terminat “în ceaţă”, oaspeţii s-au impus în ultimele minute de joc
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”