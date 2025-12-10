Paul Pogba a devenit acţionar al unei echipe profesioniste de curse de cămile - Antena Sport

Paul Pogba, mijlocaşul lui Monaco, s-a lansat într-o aventură surprinzătoare, devenind acţionar şi ambasador al unei echipe profesioniste de curse de cămile, scrie Reuters.
Internaţionalul francez a încheiat un parteneriat cu Al Haboob, echipă cu sediul în Arabia Saudită.
Paul Pogba a devenit acţionar al unei echipe profesioniste de curse de cămile
“În calitate de acţionar, el (Pogba) are un interes real în viitorul echipei, de la povestea sa şi strategia media până la programele comunitare”, a precizat Al Haboob, într-un comunicat difuzat miercuri.
“În calitate de ambasador, el devine o punte între culturi, prezentând cursele de cămile unui public care le descoperă poate pentru prima dată”, a adăugat echipa arabă.
Cursele de cămile sunt un sport profitabil şi popular în Orientul Mijlociu.
Într-un interviu acordat BBC publicat miercuri, fostul jucător al echipelor Juventus Torino şi Manchester United a declarat că este un fan al acestui sport.
“Am urmărit destule curse (de cămile) pe YouTube şi am petrecut timp făcând cercetări în timpul liber, încercând să înţeleg tehnicile şi strategiile. Şi ceea ce mi-a atras atenţia este câtă dăruire necesită din partea tuturor celor implicaţi. Până la urmă, sportul este sport, cere inimă, sacrificiu şi muncă în echipă”, a adăugat francezul.
Luna trecută, Pogba a jucat din nou după mai bine de doi ani, în urma unei suspendări pentru dopaj, intrând pe teren din postura de rezervă pentru AS Monaco în meciul pierdut în faţa formaţiei Rennes (scor 1-4).
Pogba, care s-a alăturat echipei din Principat din postura de jucător liber în luna iunie, a primit o suspendare de patru ani în februarie 2024, după ce a fost testat pozitiv pentru substanţa interzisă DHEA, care creşte nivelul de testosteron. Suspendarea sa a fost redusă la 18 luni în urma unui apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).
- David Popovici, încă o dată campion în afara bazinului: casă pentru 12 copii cu nevoi speciale
- Mihai Neşu a dezvăluit care a fost momentul care i-a schimbat viaţa după teribila accidentare: “Eram supărat pe Dumnezeu”
- Vali Badea, distrus după decesul lui Ioan Sdrobiş: “Lui îi datorez toată cariera mea”
- Gigi Neţoiu, cifre teribile la alegerile pentru Primăria Capitalei. În urma unui candidat care se retrăsese
- “E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”!