Vali Badea, distrus după decesul lui Ioan Sdrobiş: "Lui îi datorez toată cariera mea" - Antena Sport

Ioan Sdrobiş a murit la 79 de ani, iar reacţiile din lumea fotbalului continuă să apară. Vali Badea (43 de ani) a ţinut să îi mulţumească fostului său antrenor de la Vaslui, omul care i-a influenţat cel mai mult cariera.

Cel poreclit “Părintele” a decedat la Târgu Ocna, pe 8 decembrie, în jurul orei 6 dimineaţa. Fostul antrenor va fi înmormântat pe 10 decembrie, la Cimitirul central din Bacău.

Vali Badea, distrus după decesul lui Ioan Sdrobiş: “Lui îi datorez toată cariera mea”

“Mă așteptam. De vreo două-trei luni era într-o stare foarte, foarte rea. Slăbise foarte mult, nu mai mânca, nu mai putea să vorbească. Îmi pare nespus de rău. Nu mai putea să vorbească, țineam legătura cu familia lui.

Am fost acum o lună să-l văd, dar nu mai putea să vorbească. Datorită lui am ajuns fotbalistul care a jucat în Liga 1, la cel mai important club din țară. Lui îi datorez toată cariera mea. Sfaturile lui întotdeauna au fost literă de lege pentru mine.

Dar sentimentele, pe care am simțit că le-a avut și el pentru mine, și eu pentru el… Pentru mine a fost ca un tată. Aceleași sentimente pe care le aveam pentru tatăl meu le aveam și pentru el.