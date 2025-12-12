Albion Rrahmani, reacție după problemele apărute cu avionul Spartei Praga: "E puțin dificil" - Antena Sport

Albion Rrahmani și colegii săi de la Sparta Praga sunt blocați momentan în România, deoarece aeronava cu care ar trebui să se întoarcă înapoi acasă nu poate ateriza în Craiova din cauza ceții. În urmă cu puțin timp, fotbaliștii și staff-ul echipei au plecat cu autocarele spre aeroportul din Bănie, pentru a vedea dacă pot zbura, iar atacantul kosovar a oferit și el o scurtă reacție.

Sparta Praga a obținut o victorie mare pe Ion Oblemenco în fața Universității Craiova, pe care a învins-o cu scorul de 2-1 în Conference League, garantându-și în locul în fazele eliminatorii. După meciul câștigat au început să apară problemele atât pentru echipa pentru care evoluează Rrahmani, cât și pentru suporterii săi.

Rrahmani, reacție înainte de plecarea înspre aeroport

Inițial, cehii ar fi trebuit să decoleze de joi seară spre casă, însă aeronava lor nu a aterizat în Oltenia, ci la Otopeni, iar vineri se repetă aceleași impedimente de ordin meteorologic. Avionul Spartei nu poate ateriza, iar jucătorii și staff-ul așteaptă să vadă ce se va întâmpla.

Recent, echipa a plecat spre aeroport, fără să aibă garanția că vor pleca din Craiova cu aeronava, iar Albion Rrahmani a acordat și el o scurtă declarație în exclusivitate pentru reporterul Antena Sport. Fostul jucător al Rapidului nu a părut deranjat de cele întâmplate și a declarat că speră să se poată întoarce în sfârșit acasă.

“Totul e ok, să vedem. Ar trebui să acceptăm totul, e puțin dificil să zburăm, dar sper că acum putem zbura acasă“, a spus jucătorul kosovar.