David Popovici, încă o dată campion în afara bazinului: casă pentru 12 copii cu nevoi speciale - Antena Sport

București, 10 decembrie 2025 – 12 copii cu nevoi speciale, din ultimul centrul de plasament din Sectorul 5, se vor muta într-o locuință primitoare, adaptată nevoilor lor – un ”acasă” adevărat, așa cum merită orice copil.

Casa familială, construită în doar un an de către Hope and Homes for Children în Sectorul 5, a fost inaugurată astăzi, alături de Ambasadorii fundației: David Popovici, Amalia Enache, Mihai Morar, Marius Manole și Alexandru Tomescu. Au fost prezenți la eveniment și cei 12 copii care vor locui în noua casă, partenerii organizației, precum și reprezentanți ai DGASPC Sector 5 și ai Primăriei Sectorului 5.

Pentru construcția casei, Ambasadorii Hope and Homes for Children au mobilizat cea mai solidă comunitate de donatori din istoria organizației – 16.000 de donatori persoane fizice și 28 de companii, în campania ”Ambasador pentru ACASĂ. Când construim O CASĂ, construim UN OM”.

”Astăzi inaugurăm înfăptuirea unei promisiuni. Promisiunea că nici un copil nu ar trebui să crească fără siguranță, fără iubire, fără un loc în care cineva să-i spună <bun venit acasă>. Există ziduri care țin oamenii la distanță. Și există ziduri care îi aduc aproape. Zidurile acestei case nu au fost ridicate din beton, ci din încredere. Din încrederea a peste 16.000 de oameni și 28 de companii care au ales să creadă că acești copii merită șansa la o viață firească.

Cu ajutorul lor, acești copii vor avea ceea ce pentru mulți este un lucru firesc, dar pentru ei e ceva extraordinar. O cameră. Un pat. O masă la care cineva îi întreabă <Cum ți-a fost ziua?>. O voce care spune <Sunt aici>. Mulțumim ambasadorilor noştri, partenerilor, autorităților, donatorilor, echipei și tuturor celor care au pus o parte din sufletul lor în acest proiect. Dar, mai ales, mulțumim copiilor. Ei sunt motivul. Ei sunt curajul. Ei sunt viitorul. Astăzi, nu doar inaugurăm o casă. Astăzi, deschidem o ușă spre demnitate. Și, mai ales, spre Acasă.” – declară Ștefan Dărăbuș, Director General Hope and Homes for Children România.