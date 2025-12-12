Dan Petrescu, aproape de revenirea pe bancă. Anunţul lui Giovanni Becali: "Salariu de 2-3 milioane de euro pe an" - Antena Sport

Închide meniul
Dan Petrescu, aproape de revenirea pe bancă. Anunţul lui Giovanni Becali: “Salariu de 2-3 milioane de euro pe an”

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 11:31

Dan Petrescu, la finalul unui meci - Profimedia Images

Dan Petrescu e aproape de revenirea pe bancă. Giovanni Becali a dezvăluit că antrenorul de 57 de ani are o ofertă tentantă din China, pe un salariu de minim două milioane de euro pe sezon.

Dan Petrescu a antrenat în Asia în urmă cu un an. Concret, el a pregătit-o pe Jeonbuk, formaţie din Coreea de Sud, între iunie 2023 şi aprilie 2024, înainte să revină pe banca celor de la CFR Cluj.

Dan Petrescu s-a confruntat cu mari probleme de sănătate după ce şi-a încheiat al treilea mandat pe banca clujenilor, în august, anul acesta. Cu toate acestea, antrenorul ar fi gata să preia o nouă echipă, după spusele lui Giovanni Becali.

“Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc. În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă, dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia.

Îți dai seama (n.r. că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea.

Dacă el a stat 6-7 ani acolo, tot cu întârzieri, dar până la urmă s-au dat banii, nu? Nicăieri în lume, și noi am mai avut jucători în Turcia, încolo, încoace, care au mai întârziat, imediat la prima sesizare la FIFA îți dă banii”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

