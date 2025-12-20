Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră - Antena Sport

Dinamo a primit o lovitură în meciul cu UTA, din etapa a 21-a din Liga 1. Adrian Mazilu (20 de ani) s-a accidentat după nici o jumătate de oră de joc.
Adrian Mazilu a fost titularizat de Zeljko Kopic în meciul de la Arad, extrem de important pentru Dinamo. „Câinii” pot urca pe primul loc în Liga 1, în cazul unui succes.
Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA: Adrian Mazilu s-a accidentat
În minutul 28 al partidei cu UTA, Adrian Mazilu a fost înlocuit de Cristi Mihai. Imediat cum s-a produs schimbarea, Mazilu s-a prăbușit pe gazon la marginea terenului, acuzând dureri.
Adrian Mazilu îndeplinea regula U21 în primul 11 de la Dinamo, astfel că Zeljko Kopic a fost nevoit să apeleze tot la un tânăr jucător. Antrenorul „câinilor” a apelat astfel la Cristi Mihai.
Adrian Mazilu a fost transferat de Dinamo la începutul acestui sezon, „câinii” plătindu-i lui Brighton suma de 400.000 de euro. Mijlocașul de 20 de ani nu mai bifase un meci oficial de peste un an înainte să semneze cu formația din Ștefan cel Mare.
După ce s-a pus la punct cu pregătirea fizică, Adrian Mazilu a bifat cinci meciuri pentru Dinamo, iar la duelul cu UTA, a fost pentru a doua oară consecutiv titularizat de Zeljko Kopic.
Echipele de start:
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Sota Mino, Odada – Costache, Alin Roman, Abdallaah – Marius Coman
- Rezerve: D. Iliev, F. Iacob, Benga, Olar, Țăroi, Ovidiu Popescu, Hrezdac, L. Mihai, D. Barbu
- Absenți: Padula, A. Matei, Tzionis, Van Durmen (accidentați)
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Mazilu
- Rezerve: Din Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Cr. Mihai, Soaare, Caragea, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop
- Absenți: Epassy (plecat la naționala Camerunului), Bordușanu, Musi, Licsandru (accidentați), Milanov
- Antrenor Zeljko Kopic
