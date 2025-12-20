Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră

Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră

Viviana Moraru Publicat: 20 decembrie 2025, 20:47

Comentarii
Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a rupt” după jumătate de oră

Adrian Mazilu, la Dinamo/ Profimedia

Dinamo a primit o lovitură în meciul cu UTA, din etapa a 21-a din Liga 1. Adrian Mazilu (20 de ani) s-a accidentat după nici o jumătate de oră de joc. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mazilu a fost titularizat de Zeljko Kopic în meciul de la Arad, extrem de important pentru Dinamo. „Câinii” pot urca pe primul loc în Liga 1, în cazul unui succes. 

Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA: Adrian Mazilu s-a accidentat 

În minutul 28 al partidei cu UTA, Adrian Mazilu a fost înlocuit de Cristi Mihai. Imediat cum s-a produs schimbarea, Mazilu s-a prăbușit pe gazon la marginea terenului, acuzând dureri. 

Adrian Mazilu îndeplinea regula U21 în primul 11 de la Dinamo, astfel că Zeljko Kopic a fost nevoit să apeleze tot la un tânăr jucător. Antrenorul „câinilor” a apelat astfel la Cristi Mihai. 

Adrian Mazilu a fost transferat de Dinamo la începutul acestui sezon, „câinii” plătindu-i lui Brighton suma de 400.000 de euro. Mijlocașul de 20 de ani nu mai bifase un meci oficial de peste un an înainte să semneze cu formația din Ștefan cel Mare. 

Reclamă
Reclamă

După ce s-a pus la punct cu pregătirea fizică, Adrian Mazilu a bifat cinci meciuri pentru Dinamo, iar la duelul cu UTA, a fost pentru a doua oară consecutiv titularizat de Zeljko Kopic. 

Echipele de start: 

  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Sota Mino, Odada – Costache, Alin Roman, Abdallaah – Marius Coman  
  • Rezerve: D. Iliev, F. Iacob, Benga, Olar, Țăroi, Ovidiu Popescu, Hrezdac, L. Mihai, D. Barbu  
  • Absenți: Padula, A. Matei, Tzionis, Van Durmen (accidentați)  
  • Antrenor: Adrian Mihalcea  
  • Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Mazilu  
  • Rezerve: Din Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Cr. Mihai, Soaare, Caragea, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop  
  • Absenți: Epassy (plecat la naționala Camerunului), Bordușanu, Musi, Licsandru (accidentați), Milanov  
  • Antrenor Zeljko Kopic 
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Observator
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Radu Drăgușin, „back in business”! Românul revine în Tottenham – Liverpool
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, „back in business”! Românul revine în Tottenham – Liverpool
20:41
Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro
20:06
VideoJurnal Antena Sport | Ioan Andone respectă cu sfinţenie tradiţiile de sărbători
20:04
VideoJurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui
20:02
VideoJurnal Antena Sport | Bîrligea şi-a lăsat mască antrenorul şi colegii de la FCSB! E gata să joace în derby
20:00
LIVE TEXTUTA Arad – Dinamo 1-0. Alin Roman a deschis scorul, după ce „câinii” au avut un gol anulat
19:58
“Ne-a dat peste cap” Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 3 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 4 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 5 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 6 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului