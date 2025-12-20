Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo! - Antena Sport

Închide meniul
Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo!

Bogdan Stănescu Publicat: 20 decembrie 2025, 19:21

Erling Haaland şi Phil Foden, la meciul cu West Ham / Profimedia Images

Erling Haaland (25 de ani) a reuşit un meci de senzaţie în partida Manchester City – West Ham 3-0. Haaland a reuşit o “dublă” şi un assist. El a deschis scorul în minutul 5. Areola a respins primul şut al norvegianului, dar nu a mai avut ce face la al doilea.

În minutul 38 Haaland i-a pasat decisiv lui Reijnders, care a majorat avantajul “cetăţenilor”. Haaland avea să îşi completeze “dubla” în minutul 69, atunci când a înscris cu un şut plasat, din careu, după o eroare a apărării lui West Ham.

Erling Haaland l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo în privinţa golurilor marcate în Premier League

Cu cele două goluri din meciul cu West Ham, Erling Haaland l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo în ceea ce priveşte reuşitele din Premier League. Haaland a ajuns la 104 goluri, iar Ronaldo a marcat 103 goluri în Premier League. Interesant este că Haaland a marcat 104 goluri în 114 meciuri disputate în Premier League, în timp ce Cristiano Ronaldo a înscris cele 103 goluri în 236 de meciuri.

MVP cu West Ham, Haaland a fost notat cu 8.7 de către site-ul de specialitate sofascore.ro pentru evoluţia lui stelară din partida de pe stadionul Etihad.

După victoria cu West Ham, Manchester City a depăşit-o provizoriu pe Arsenal, devenind lider în Premier League. “Cetăţenii” au 37 de puncte, iar “Tunarii” au 36. Arsenal va juca însă cu Everton de la ora 22:00.

1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 3 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 4 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 5 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 6 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!
