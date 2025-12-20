La 41 de ani, Thiago Silva revine în fotbalul european. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Porto - Antena Sport

Fundaşul brazilian Thiago Silva, care şi-a reziliat recent contractul cu Fluminense, revine în fotbalul european, la FC Porto, cu care a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune pentru un an suplimentar, a anunţat sâmbătă clubul portughez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul star al echipelor Paris Saint-Germain, AC Milan şi Chelsea Londra se întoarce astfel printre “dragoni”, unde a îmbrăcat tricoul echipei secunde a lui FC Porto în sezonul 2004-2005, înainte de a semna cu Dinamo Moscova.

Liga Portugal se vede live în AntenaPLAY

Thiago Silva a semnat cu Porto și va juca live în AntenaPLAY

În ultimele două sezoane, Thiago Silva a îmbrăcat de 66 de ori tricoul echipei Fluminense, înainte de a-şi rezilia pe cale amiabilă contractul cu gruparea carioca.

FC Porto s-a declarat încântată de sosirea jucătorului brazilian care, la 41 de ani, “a cucerit 31 de trofee”, între care Liga Campionilor şi Cupa Mondială a cluburilor, cu Chelsea Londra, ambele în 2021.

Vârsta internaţionalul brazilian (113 selecţii) nu a fost un factor descurajant pentru club lusitan, care a subliniat că “din 2006, Thiago Silva a jucat cel puţin 34 de meciuri în fiecare sezon, cu un vârf de 54 de meciuri (acum două sezoane) când a plecat de la Chelsea la Fluminense”.