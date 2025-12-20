Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) ar putea primi un cadou frumos de la conducerea Interului în perioada de transferuri. Interul s-a înscris în cursa pentru noua “perlă” a fotbalului european, Said El Mala (19 ani), jucătorul lui FC Koln.

Pe urmele lui Said El Mala se mai află, printre alte forţe din fotbalul european, Real Madrid, PSG, Bayern Munchen şi Manchester United.

Inter vrea să îl transfere pe Said El Mala, tânărul star al celor de la FC Koln

Cotat la 40 de milioane de euro, Said El Mala ar putea fi vândut de FC Koln în perioada de transferuri pentru peste 60 de milioane de euro. Jurnalistul turc Ekrem Konur, specializat în transferuri, a anunţat că Inter va lupta şi ea pentru a obţine semnătura lui Said El Mala. Conducerea nerazzurrilor ar fi gata să plătească 60 de milioane de euro pentru tânărul jucător care face valuri în Bundesliga.

În acest sezon Said El Mala a marcat 6 goluri şi a oferit 3 assist-uri în cele 15 partide în care a evoluat în Bundesliga pentru FC Koln. El Mala evoluează pe postul de extremă stângă, dar e versatil, putând fi folosit şi ca extremă dreapta, dar şi ca mijlocaş ofensiv.

În 15 meciuri în care a evoluat pentru naţionala U19 a Germaniei, El Mala a înscris 7 goluri. A jucat în 5 meciuri şi pentru naţionala U21 a Germaniei.