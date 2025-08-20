Ianis Hagi a devenit tată! Soţia lui a născut un băieţel - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi a devenit tată! Soţia lui a născut un băieţel
Publicat: 20 august 2025, 17:53

Ianis Hagi şi soţia lui, Elena

Soţia lui Ianis Hagi, Elena, a născut un băieţel astăzi, la un spital privat din Capitală. Este primul copil al lui Ianis Hagi şi al soţiei sale, Elena.

Gică Hagi şi soţia lui, Marilena, aşteptau şi ei cu nerăbdare momentul în care vor deveni bunici. Iată că acesta a venit.

Ianis Hagi şi soţia lui, Elena, au devenit părinţi!

Potrivit libertatea.ro, băieţelul a primit nota 10 la naştere.

Ne dorim nepoţi, depinde de ei, noi suntem lângă ei şi trebuie să-i sprijinim”, declara Gică Hagi la cununia civilă a lui Ianis Hagi cu Elena.

Ianis Hagi este dorit de clubul Maccabi Tel Aviv, din Israel. Formaţia israeliană, care a fost eliminată sezonul trecut de FCSB din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, i-ar oferi lui Ianis Hagi un salariu de peste 1 milion de euro pe an. Ianis ar mai fi dorit şi de Fatih Karagümrük, formaţie din Istanbul, nou-promovată în prima ligă turcă.

Ianis Hagi s-a pregătit cu Farul de la despărţirea de Rangers, de la sfârşitul lunii iunie. El a aşteptat până acum luarea unei decizii în privinţa viitorului său fotbalistic. Potrivit apropiaţilor lui Ianis Hagi, internaţionalul român şi-ar fi dorit să semneze cu o echipă dintr-unul din campionatele de top ale Europei.

