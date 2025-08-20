Mesajul lui Răzvan Burleanu pentru Ianis Hagi, după ce internaţionalul român a devenit tată! - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul lui Răzvan Burleanu pentru Ianis Hagi, după ce internaţionalul român a devenit tată!

Publicat: 20 august 2025, 18:48
Mesajul lui Răzvan Burleanu pentru Ianis Hagi, după ce internaţionalul român a devenit tată!

Publicat: 20 august 2025, 18:48

Mesajul lui Răzvan Burleanu pentru Ianis Hagi, după ce internaţionalul român a devenit tată!
Ianis Hagi cu trofeul EURO U19, turneu final care s-a desfăşurat în ţara noastră / Profimedia Images

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, l-a felicitat pe Ianis Hagi după ce fotbalistul naţionalei a devenit tată. Soţia lui Ianis Hagi, Elena, a născut astăzi la un spital privat din Capitală un băieţel care a primit nota 10 la naştere.

Răzvan Burleanu a transmis că speră ca Ianis Hagi să îşi găsească în curând şi o echipă. Potrivit ultimelor informaţii, fiul “Regelui” e dorit de Maccabi Tel Aviv.

Răzvan Burleanu l-a felicitat pe Ianis Hagi după ce jucătorul naţionalei a devenit tată!

Îl felicit, începând de astăzi este tătic, aşa că probabil începând de astăzi se va uita cu mult mai multă atenţie şi la următorul lui transfer, unde îşi va putea pune în valoare tot talentul”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă.

Mi-aş fi dorit ca şi Ianis să prindă un transfer în această perioadă, sunt în continuare foarte încrezător că va reuşi să ajungă la o echipă pe care şi-o doreşte până la finalul acestei perioade de transferuri. S-a pregătit în toată această perioadă, chiar dacă nu a făcut-o cu o echipă sub contract. E un jucător de care echipa naţională are nevoie, care se află la o maturitate, care are nevoie doar de un cadru pentru a-şi atinge potenţialul maxim”, a mai spus şeful FRF.

Ianis şi Elena Hagi sunt căsătoriţi din data de 14 iulie 2024. În 14 iulie 2025, fotbalistul a postat pe Instagram un filmuleţ cu mesajul: “14 iulie 2024. În urmă cu un an m-am căsătorit cu iubirea vieţii mele, pentru totdeauna”.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a cerut-o pe Elena în căsătorie în iunie 2023, la Paris.

Pentru Gică Hagi, băieţelul născut miercuri este primul nepot. Fiica fostului fotbalist, Kira (29 de ani), s-a căsătorit la 29 iunie cu Thomas Ferfelis, care are tot 29 de ani.

