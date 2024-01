Leonard Doroftei, anunţul începutului de an, după ce a fost umilit şi numit cerşetor în România! - Antena Sport

Leonard Doroftei anunţă că se gândeşte să se întoarcă în România

Fostul campion mondial susţine că va lua curând o decizie în această privinţă Leonard Doroftei a făcut anunţul începutului de an din Canada. Fostul campion mondial simte dorul de casă, aşa că se gândeşte foarte serios dacă să se întoarcă sau nu în România. A precizat că va lua o decizie în curând.

Fostul campion mondial a mărturisit şi ce a simţit atunci când a fost făcut „cerşetor”, în urma scandalului cu spaţiul închiriat în care a avut pub-ul în Ploieşti.

Leonard Doroftei, anunţul începutului de an, după ce a fost umilit şi numit cerşetor în România!

„Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic.