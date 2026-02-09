Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl - Antena Sport

Lewis Hamilton (41 de ani) și Kim Kardashian (45 de ani) formează un cuplu și nu se mai ascund. Cei doi au mers împreună la Super Bowl, fiind surprinși în lojele arenei din San Francisco.

Relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian a fost anunțată în presa britanică săptămâna trecută, după ce aceștia au petrecut un week-end romantic în Anglia.

Lewis Hamilton a profitat de faptul că încă nu a început testele pre-sezon alături de Ferrari, astfel că a călătorit în SUA pentru a merge alături de Kim Kardashian pe Levi’s Stadium, în San Francisco.

În timpul duelului dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, cei doi au fost surprinși împreună în lojele stadionului, urmărind partida ca un cuplu.

