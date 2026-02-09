Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl - Antena Sport

Home | Extra | Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl
Foto

Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 10:22

Comentarii
Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl
galerie foto Galerie (36)

Lewis Hamilton și Kim Kardashian, la Super Bowl/ X

Lewis Hamilton (41 de ani) și Kim Kardashian (45 de ani) formează un cuplu și nu se mai ascund. Cei doi au mers împreună la Super Bowl, fiind surprinși în lojele arenei din San Francisco. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian a fost anunțată în presa britanică săptămâna trecută, după ce aceștia au petrecut un week-end romantic în Anglia.  

Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: au fost surprinși împreună la Super Bowl 

Lewis Hamilton a profitat de faptul că încă nu a început testele pre-sezon alături de Ferrari, astfel că a călătorit în SUA pentru a merge alături de Kim Kardashian pe Levi’s Stadium, în San Francisco. 

În timpul duelului dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, cei doi au fost surprinși împreună în lojele stadionului, urmărind partida ca un cuplu.  

Reclamă
Reclamă

Lewis Hamilton şi Kim Kardashian se cunosc de mai mulţi ani, ei fiind prima dată văzuţi în public împreună în 2014, la un eveniment în Statele Unite ale Americii. La momentul respectiv, vedeta era căsătorită cu Kanye West. 

Kim Kardashian are patru copii, North, Saint, Psalm şi Chicago West, alături de Kanye West. Vedeta a fost într-o relaţie cu rapperul american timp de opt ani, între 2014 şi 2022. 

Lewis Hamilton, de cealaltă parte, s-a iubit de-a lungul timpului cu mai multe femei celebre. Nicole Scherzinger, Gigi Hadid sau Kendall Jenner se numără printre iubitele pilotului Ferrari. 

Imobiliare vs. Bursă. Unde lucrează banii tăi mai eficientImobiliare vs. Bursă. Unde lucrează banii tăi mai eficient
Reclamă
Super Bowl LX
Super Bowl LX
Super Bowl LX
Super Bowl LX
+(36)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Observator
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
12:17
„Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți”
12:10
“O cam ia razna!” Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: “Foarte grav”
12:08
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase
11:37
Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off
11:16
Blestemul lui Drake continuă! Suma uriaşă pierdută la Super Bowl, după ce a pariat pe New England Patriots
11:02
Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat”
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj 6 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”
Citește și