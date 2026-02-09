Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl - Antena Sport

Lewis Hamilton (41 de ani) și Kim Kardashian (45 de ani) formează un cuplu și nu se mai ascund. Cei doi au mers împreună la Super Bowl, fiind surprinși în lojele arenei din San Francisco.
Relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian a fost anunțată în presa britanică săptămâna trecută, după ce aceștia au petrecut un week-end romantic în Anglia.
Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: au fost surprinși împreună la Super Bowl
Lewis Hamilton a profitat de faptul că încă nu a început testele pre-sezon alături de Ferrari, astfel că a călătorit în SUA pentru a merge alături de Kim Kardashian pe Levi’s Stadium, în San Francisco.
În timpul duelului dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, cei doi au fost surprinși împreună în lojele stadionului, urmărind partida ca un cuplu.
Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!#SuperBowlLX
pic.twitter.com/bLScV19ANm
— deni (@fiagirly) February 9, 2026
Lewis Hamilton şi Kim Kardashian se cunosc de mai mulţi ani, ei fiind prima dată văzuţi în public împreună în 2014, la un eveniment în Statele Unite ale Americii. La momentul respectiv, vedeta era căsătorită cu Kanye West.
Kim Kardashian are patru copii, North, Saint, Psalm şi Chicago West, alături de Kanye West. Vedeta a fost într-o relaţie cu rapperul american timp de opt ani, între 2014 şi 2022.
Lewis Hamilton, de cealaltă parte, s-a iubit de-a lungul timpului cu mai multe femei celebre. Nicole Scherzinger, Gigi Hadid sau Kendall Jenner se numără printre iubitele pilotului Ferrari.
- Donald Trump a răbufnit, după ce a văzut ce s-a întâmplat la Super Bowl: „Absolut groaznic”
- Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX, după victoria cu New England. Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză
- Un alt caz “Oscar Pistorius” în SUA! A fost arestat după ce şi-a ucis iubita
- Proiectul uriaş, de 100 de milioane de euro, pe care Ion Ţiriac îl începe în România: “Nu ne dorim profit”
- Dan Şucu a tras un grav semnal de alarmă! Milionarul român a vorbit de începutul unei crize economice