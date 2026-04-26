Nadia Comăneci sărbătoreşte duminică 30 de ani de la căsătoria cu Bart Conner. Cei doi se află la turneul de tenis de la Madrid.
„La mulţi ani pentru cei 30 de ani astăzi, dragă @bartconner”, a scris Nadia în social media.
Mesajul Nadiei Comăneci pentru soţul ei, Bart Conner, la aniversarea a 30 de ani de căsătorie
Ea a postat un videoclip în care apare în tribune la Madrid, alături de Bart Conner şi dansând pe acordurile melodiei Mambo No. 5, interpretată de Lou Bega.
Nadia (64 de ani) şi Bart Conner (68 de ani) s-au căsătorit la 23 aprilie 1996, la Bucureşti.
În anul în care se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, Nadia a fost premiată la gala Laureus pentru întreaga activitate, într-o ceremonie care a avut loc tot la Madrid.
- Afacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta
- Dramă în lumea sportului! Milan Bral a murit după ce a fost lovit violent de o maşină
- Nu toată lumea ar putea face așa ceva. Cum a ajuns Adrian Mutu să slăbească 11 kilograme: “M-am obișnuit”
- Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
- Bucătarul lui Cristiano Ronaldo a dezvăluit ce alimente sunt interzise în dieta lui: “Niciodată nu mănâncă”