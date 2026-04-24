Home | Extra | Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
Foto

Antena Sport Publicat: 24 aprilie 2026, 17:55

Comentarii
galerie foto Galerie (5)

Omul de afaceri Gheorghe Bosînceanu / Hepta

Omul de afaceri Gheorghe Bosînceanu se pregăteşte să preia restul de 2,2586% din acțiunile Şantierului Naval Constanţa, care se află la minoritari. Gheorghe Bosînceanu deţine deja 97,7414% din acţiunile Şantierului Naval Constanţa, prin societatea Resource International SA.

Gheorghe Bosînceanu a făcut o ofertă pentru cele 2,2586% din acţiunile Şantierului Naval Constanţa, pe care nu le deţine încă, prin societatea Resource International SA. Potrivit ziuaconstanta.ro, oferta a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Gheorghe Bosînceanu, la un pas să preia în întregime pachetul de acţiuni de la Şantierul Naval Constanţa

Cele 2,2586% din acţiunile Şantierului Naval Constanţa reprezintă 1.467.978 titluri, care se află în posesia investitorilor de portofoliu (persoane fizice și juridice). Oferta lui Bosînceanu a fost făcută la un preţ de 3,12 lei/acțiune. Astfel, pentru aceste acţiuni, Gheorghe Bosînceanu va plăti, prin intermediul Resource International SA, circa 4.500.000 de lei.

Averea lui Gheorghe Bosînceanu era estimată în 2024 la 110-120 de milioane de euro. Bosînceanu a fost în trecut acţionarul majoritar al clubului Farul Constanţa. Farul este deţinut în prezent de Gică Popescu (58 de ani), care a preluat pachetul majoritar de la Gică Hagi (61 de ani), noul selecţioner al României. Gică Hagi a mai rămas cu 10% dintre acţiunile clubului Farul, la fel ca ceilalţi acţionari minoritari, Rivaldo (54 de ani) şi Ciprian Marica (40 de ani).

Gheorghe Bosînceanu are afaceri în construcții navale, imobiliare şi media. Şantierul Naval Constanţa este cea mai cunoscută afacere a sa.

După retragerea de la Farul, Gheorghe Bosînceanu a dispărut din spaţiul public. Antrenorul Petre Grigoraş (61 de ani), fost tehnician al Farului, declara în trecut, pentru playsport.ro, că Bosînceanu venea rar în ţară, fiind mai mult la Monte Carlo în ultimii ani.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Loading ... Loading ...
