Bucătarul lui Cristiano Ronaldo a dezvăluit ce alimente sunt interzise în dieta lui: “Niciodată nu mănâncă”

Bucătarul Giorgio Barone s-a ocupat o bună perioadă de mesele lui Cristiano Ronaldo. El a dezvăluit ce alimente sunt interzise în dieta starului portughez. Unele dintre ele, oamenii le consumă zilnic.
Alimentele la care Cristiano Ronaldo a renunţat
Pentru a avea un fizic de invidiat, dar şi pentru a dat randament la antrenamente, la cei 41 de ani ai lui, Cristiano Ronaldo are angajat bucătar personal, care îi pregăteşte mese după anumite cerinţe. Astfel, Cristiano Ronaldo are interzis la câteva alimente. El nu consumă zahăr, lapte și produse făinoase.
Ce mănâncă zilnic Cristiano Rolnaldo?
Giorgio Barone a dezvăluit ce alimente consumă zilnic Cristiano Ronaldo.
“Dieta lui Cristiano Ronaldo este echilibrată. Mănâncă puțin din toate, dar este întotdeauna sănătos. La micul dejun avocado cu cafea, ouă și fără zahăr. Absolut niciodată zahăr. La prânz, opțiunile sunt pui, pește și întotdeauna legume. Dacă are nevoie de carbohidrați, îi obține din legume, așa că nu are nevoie de nimic făcut cu făină.
Fără paste, fără pâine. Seara, mănâncă alimente ușoare, de obicei pește sau carne sub formă de file. Este întotdeauna însoțit de legume.
Lapte, nu, niciodată. Oamenii sunt singurele animale care beau laptele altor animale. Doar ființa umană continuă să bea lapte până la 30, 40, 50, 60 de ani și, în opinia mea, este greșit.
Lapte de migdale, lapte de ovăz sau lapte de orez, da. Eu beau cafea fără lapte și fără zahăr. Foarte amară!”, a declarat fostul bucătar al lui Cristiano Ronaldo, conform abola.pt.
Cine este Giorgio Barone, bucătarul lui Cristiano Ronaldo
Giorgio Barone este un bucătar italian şi s-a ocupat de mesele lui Cristiano Ronaldo în perioada în care a jucat la Juventus. Este expert în nutriția sportivilor de performanță. Barone a ocupat de-a lungul timpului cu mai mulţi sportivi de performanţă şi este specialist în nutriţie. Mesele lui sunt strice şi se bazează mai multe pe ingrediente naturale și proaspete, cum ar fi pește, pui, ouă, avocado și ulei de cocos. Acesta elimină complet zahărul și lactatele din meniu și evită carbohidrații proveniți din făină, preferând legumele.
