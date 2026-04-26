Dramă în lumea sportului! Milan Bral a murit după ce a fost lovit violent de o maşină

Ciclistul belgian Milan Bral şi-a pierdut viaţa sâmbătă, la doar 21 de ani, la două zile după ce a fost lovit violent de un autoturism în timp ce se antrena la Ronde, în Belgia. Era considerat una dintre speranţele acestui sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a fost lovit violent de o maşină joi la prânz, în timpul unui antrenament, la o intersecţie din Ronse, în Belgia, potrivit publicaţiei locale Niewsblad.

Grav rănit, ciclistul, considerat una dintre speranţele ciclismului, a fost transportat de urgenţă la spitalul universitar din Gent, unde a decedat în cele din urmă.

Poliţia nu este încă în măsură să se pronunţe asupra circumstanţelor precise ale accidentului, dar echipa sa, Dovy Keukens-FCC, i-a adus deja un omagiu pe reţelele de socializare.

„Cu o imensă tristeţe trebuie să ne luăm rămas bun de la ciclistul şi coechipierul nostru Milan Bral. În urma accidentului grav suferit, din păcate nu a reuşit să câştige lupta. S-a stins din viaţă la spital, înconjurat de cei dragi”, a scris echipa într-o postare pe Facebook.