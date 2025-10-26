Mesajul pe care i l-a transmis Adelina soţului ei, Cristi Chivu, în ziua în care acesta a împlinit 45 de ani! - Antena Sport

Adelina Chivu i-a transmis un mesaj emoţionant soţului ei, Cristi Chivu, în ziua în care acesta a împlinit vârsta de 45 de ani.
Adelina Chivu a postat singura fotografie pe care a apucat să o facă alături de soţul ei anul acesta. Ea i-a făcut o declaraţie superbă acestuia. (IMAGINI CU ADELINA ŞI CRISTI CHIVU ÎN GALERIA FOTO)
Adelina Chivu, declaraţie superbă pentru Cristi Chivu în ziua în care acesta a împlinit 17 ani
“Singura fotografie pe care am putut să o facem împreună anul acesta, iar asta cam spune totul! A fost un an nebun și greu, dar eu sunt mereu aici pentru tine. Fetele și cu mine suntem cele mai mari fane ale tale! Te iubesc! La mulți ani”, i-a transmis Adelina Chivu lui Cristi Chivu pe Instagram.
Adelina Chivu şi Cristi Chivu sunt căsătoriţi de 17 ani. Cei doi au împreună două fete, Anastasia şi Natalia.
Cristi Chivu, carieră fabuloasă în fotbal
Cristian Chivu, fostul căpitan al echipei naţionale şi actual antrenor al formaţiei Internazionale Milano, a împlinit, duminică, 45 de ani.
Chivu întruchipează perfect valorile Interului: dedicare, curaj şi spirit de sacrificiu. Ca jucător, a scris pagini de neuitat în istoria Nerazzurri, acumulând 169 de apariţii, trei Scudetti, o Ligă a Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor, două Coppa Italia şi două Supercupe ale Italiei. După ce şi-a încheiat cariera de jucător, a început o nouă călătorie ca antrenor în sectorul de tineret al Nerazzurri, ajungând în cele din urmă pe banca echipei cu care a câştigat totul ca jucător, scrie site-ul oficial al clubului milanez.
Cristi Chivu şi-a început cariera la Reşiţa, unde a evoluat şi regretatul lui tată
Cristian Chivu s-a născut la 26 octombrie 1980, la Reşiţa, şi şi-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reşiţa în 1996, unde a ramăs până în 1998, când a trecut la Universitatea Craiova. La echipa reşiţeană el a fost antrenat o perioadă şi de tatăl său, care a murit când Cristi avea doar 17 ani.
În 1999, el a fost transferat la Ajax Amsterdam, devenind căpitanul echipei olandeze în 2001 şi câştigând Eredivisie în 2002. În 2003, Chivu a părăsit Olanda pentru Italia, ajungând la AS Roma, unde a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formaţiei. Deşi a fost dorit de cluburi celebre din Europa, Chelsea, FC Barcelona sau Real Madrid, în 2007, pentru 16 milioane de euro, fundaşul a preferat să semneze pentru Internazionale Milano, echipă alături de care a câştigat campionatul Italiei (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), Cupa Italiei (2009/2010, 2010/2011), dar şi Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010), când „nerrazzuri” erau antrenaţi de portughezul Jose Mourinho.
A reuşit tripla istorică alături de Inter, în perioada în care echipa italiană era antrenată de Jose Mourinho
La echipa naţională, el a debutat în 1999. A participat cu naţionala României la Campionatele Europene din 2002 şi 2008. În 21 mai 2011, Chivu şi-a anunţat retragerea din naţionala României, după 75 de meciuri şi trei goluri, motivându-şi decizia că nu poate fizic să facă faţă şi echipei de club şi primei reprezentative.
La începutul anului 2010, Cristian Chivu a suferit o fractură craniană la un meci din campionat. El a fost operat şi de atunci a evoluat cu o cască de protecţie. Cristian Chivu nu a mai jucat niciun meci din mai 2013, el retrăgându-se oficial din activitate în 2014.
Chivu vorbeşte olandeză, engleză şi italiană, a fost desemnat de trei ori fotbalistul român al anului (2000, 2002 şi 2009) şi a fost inclus în echipa UEFA a anului 2002.
Fostul fundaş al lui Inter (169 de meciuri între 2007 şi 2014) a terminat sezonul trecut din Serie A pe banca Parmei cu un palmares pozitiv: 13 meciuri cu 3 victorii, 7 egaluri şi 3 înfrângeri, reuşind astfel atingerea unui obiectiv care părea imposibil: menţinerea cruciaţilor în Serie A.
Experienţa românului în fotbalul profesionist se reducea doar la aceste 13 meciuri cu Parma, dar fostul internaţional român a petrecut trei sezoane pe banca echipei U19 a lui Inter, reuşind să câştige titlul de campion în 2022.
La 9 iunie, el a semnat un contract cu Inter Milano pentru funcţia de antrenor principal valabil până în 2027. În prezent, Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 15 puncte în opt etape.
