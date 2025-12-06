Soţia lui Helmut Duckadam, în tribune la derby! Fanii roş-albaştrii, moment special pentru "Eroul de la Sevilla" - Antena Sport

Fac doi pași până la el, îl mângâi pe față și îi spun să stea liniștit, că totul va fi bine. Targa e pusă în mișcare, eu mă țin după ei. Traversăm aleea, intrăm în clădire. Ei intră în lift, eu alerg spre cealaltă intrare, cu speranța că voi putea intra pe acolo, dar mă izbesc de aceeași ușă închisă.

Panica pune stăpânire pe mine și izbucnesc într-un plâns isteric. Îl sun pe dr. Badiu. Nu mă înțelege ce spun. Încerc să fiu coerentă și îmi spune că încearcă să afle ce se întâmplă. Îl sun pe dr. Năstase, în a cărui grijă a fost internat la Neurochirurgie. Nu răspunde. Și de un an încoace nici nu i-am auzit vreodată vocea.

Sunt invitată în salonul pe care l-a ocupat în ultimele zile pentru a-i strânge lucrurile. Toate rămăseseră așa cum au fost cu o zi înainte. Papucii lângă pat, bluza de pijama lăsată la întâmplare pe pat, câteva materiale medicale pe noptieră, alături de cafeaua pe care i-o adusesem.

Strâng totul pierdută, iau pe mine hanoracul lui albastru, înghesui totul în două pungi și merg spre mașină, cu mintea ca într-un vortex. Mă întorc în curtea spitalului cu mașina și o parchez lângă clădirea care îl ține captiv într-un pat de terapie intensivă.

Încep să primesc informații vagi. E obosit, are dureri cumplite. Fără probleme la ecocardiografia de cord, fără probleme la CT-ul la cap, suspiciune de infecție, neobservată la imagistică.

Urc să văd ce se întâmplă. Îmi dau voie să-l văd. Este extrem de agitat și delirează. Îl întreb dacă știe cine sunt. „Da, mama”. Încerc să-l liniștesc, fără succes. Îi spun că totul va fi bine, că sunt cu el, că îl iubesc. Îl întreb dacă mă iubește și îmi spune, uitându-se în ochii mei, că da.

Trebuie să ies, deși nu voiam. Mă instalez în mașină cu ochii ațintiți la fereastra ce dădea spre secție. Vin prietenii noștri doar pentru a-mi fi alături, căci noi nu puteam face nimic. Va fi indus în comă.

Noaptea se așterne tăcută peste zbuciumul din sufletul meu și peste mintea mea care refuză să gândească, de teamă să nu conștientizeze gravitatea situației…

