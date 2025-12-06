"Mi se sfâşie sufletul" Românul celebru i-a transmis un mesaj emoţionant lui Cornel Dinu, care "s-a închis în el" - Antena Sport

Cornel Dinu la un meci al lui Dinamo / Hepta

Constantin “Tică” Dănilescu (77 de ani) i-a transmis un mesaj emoţionant lui Cornel Dinu (77 de ani). Apropiaţii lui Dinu, printre care şi Cristi Borcea (55 de ani), dezvăluiau că fostul jucător şi antrenor al “câinilor” nu mai iese din casă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Tică” Dănilescu a fost preşedinte atât la Steaua, cât şi la Dinamo. El a dezvăluit că îl cunoaşte pe Cornel Dinu încă de când ambii erau în clasa întâi.

Constantin Dănilescu, mesaj pentru Cornel Dinu: “Fii puternic”

“Am mai vorbit. Îi mai dau mesaje. Îmi pare rău de situația în care s-a ajuns. S-a închis în el. Noi ne cunoaștem din clasa întâi.

Îi transmit multă sănătate. Îmi scrie: ‘Da. La fel și ție’. Mi se sfâșie sufletul. Îmi pare rău pentru starea lui de sănătate. Cornele, fii puternic, de la prietenul tău de-o viață, Tică”, a fost mesajul lui Constantin “Tică” Dănilescu pentru Cornel Dinu, potrivit digisport.ro.

Cornel Dinu a avut mai multe probleme de sănătate în ultimul timp. După o operaţie de coxartroză, efectuată în septembrie 2024, Cornel Dinu a ajuns, recent, la spital, în această lună. Dinu a fost internat la Spitalul de Urgenţă, medicii făcându-i mai multe investigaţii cardiace.