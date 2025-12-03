Afacerea în care Adrian Mutu a pierdut 3 milioane de euro! Decizia "Briliantului" după dezastrul financiar - Antena Sport

Adrian Mutu (46 de ani) mărturisea că a pierdut 3 milioane de euro într-o afacere cu care a dat faliment.

Este vorba despre fabrica de biodiesel pe care a avut-o în Oradea cu controversatul om de afaceri Adrian Marţian.

Adrian Mutu a pierdut 3 milioane de euro cu o fabrică de biodiesel care a dat faliment

După ce a eşuat în acea afacere Adrian Mutu declara că nu mai vrea să investească în nimic, dar recent şi-a deschis o şcoală de fotbal alături de Paul Nicolau, cunoscut drept “Pescobar”. 1.500.000 de euro au investit Mutu şi “Pescobar” numai în noul teren, acolo unde se ţin antrenamentele.

„Am pierdut bani mulți în afaceri și m-am lecuit. Dar pot să trăiesc decent, ca o persoană normală. Nu vreau să spun câți bani aveam când m-am lăsat, dar am pierdut 3 milioane de euro în fabrica de biodiesel pe care o aveam la Oradea cu băiatul ăla, Marțian… Fabrica a intrat în faliment și nu m-am ales cu nimic. Dar pot să trăiesc liniștit, am bani”, declara Adrian Mutu, în trecut, pentru Gazeta Sporturilor.

Adrian Mutu şi Adrian Marţian s-au certat după ce afacerea cu biodiesel a dat faliment. Orădeanul făcea acuzaţii halucinante la adresa lui Adrian Mutu. El susţinea că Mutu ar fi vrut să îl asasineze. În replică, “Briliantul” îi transmitea lui Marţian că tot ce poate face pentru el e să îi dea un autograf.