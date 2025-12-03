Afacerea în care Adrian Mutu a pierdut 3 milioane de euro! Decizia "Briliantului" după dezastrul financiar - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 3 decembrie 2025, 18:52

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu (46 de ani) mărturisea că a pierdut 3 milioane de euro într-o afacere cu care a dat faliment.

Este vorba despre fabrica de biodiesel pe care a avut-o în Oradea cu controversatul om de afaceri Adrian Marţian.

Adrian Mutu a pierdut 3 milioane de euro cu o fabrică de biodiesel care a dat faliment

După ce a eşuat în acea afacere Adrian Mutu declara că nu mai vrea să investească în nimic, dar recent şi-a deschis o şcoală de fotbal alături de Paul Nicolau, cunoscut drept “Pescobar”. 1.500.000 de euro au investit Mutu şi “Pescobar” numai în noul teren, acolo unde se ţin antrenamentele.

Am pierdut bani mulți în afaceri și m-am lecuit. Dar pot să trăiesc decent, ca o persoană normală. Nu vreau să spun câți bani aveam când m-am lăsat, dar am pierdut 3 milioane de euro în fabrica de biodiesel pe care o aveam la Oradea cu băiatul ăla, Marțian… Fabrica a intrat în faliment și nu m-am ales cu nimic. Dar pot să trăiesc liniștit, am bani”, declara Adrian Mutu, în trecut, pentru Gazeta Sporturilor.

Adrian Mutu şi Adrian Marţian s-au certat după ce afacerea cu biodiesel a dat faliment. Orădeanul făcea acuzaţii halucinante la adresa lui Adrian Mutu. El susţinea că Mutu ar fi vrut să îl asasineze. În replică, “Briliantul” îi transmitea lui Marţian că tot ce poate face pentru el e să îi dea un autograf.

Dacă Marțian vrea ceva de la mine, să vină cu o foaie de hârtie și o să-i dau un autograf”, spunea Adrian Mutu în 2019.

Adrian Marţian a fost patron al clubului UTA Arad în perioada 2013-2015. După cei doi ani pe care Marţian i-a petrecut la conducerea echipei, UTA a fost dezafiliată. Clubul şi-a revenit ulterior, în prezent fiind în Liga 1.

Numele lui Adrian Mutu este luat în calcul ca posibil înlocuitor la Hermannstadt pentru Marius Măldărăşanu, care a fost demis de sibieni după rezultatele slabe. Hermannstadt e doar pe penultimul loc în Liga 1, poziţie ce duce direct în Liga a 2-a.

Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine voteazăCe surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
