Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României - Antena Sport

Cu inteligenţa care îl caracterizează, Mircea Lucescu a ştiut să conducă echipe mari spre succes, fiind cu siguranţă cel mai bun antrenor pe care România l-a avut din toate timpurile. Mulţi români cu siguranţă s-au întrebat ce studii a făcut selecţionerul României. Job-ul ales de selecţioner ar fi fost altul decât fotbalul, pentru că lui Lucescu i-a plăcut şi cartea, iar în tinereţe a făcut o facultate la mare căutare.

Mircea Lucescu s-a născut în București la data de 29 iulie 1945. Anul acesta a împlinit 80 de ani și a bifat o carieră de-a dreptul fabuloasă în fotbal. El a fost legitimat în anul 1961 la Școala Sportivă nr. 2 din București. Ulterior, acesta a fost s-a transferat la echipa Clubului „Dinamo” București, unde a rămas între 1963-1965. De altfel tot în această perioadă a debutat și în prima divizie a țării, pe 21 iunie 1964. În perioada 1965-1967, Mircea Lucescu a evoluat în eșalonul secund, la Clubul „Știința” București. Ulterior el a revenit la Dinamo, unde de altfel a făcut performanțe cu adevărat fabuloase în fotbal, pe postul de atacant. A cucerit de cinci ori campionatul național, în anii 1965, 1971, 1973, 1975 și 1977, dar și „Cupa României”, în anul 1968. În total, de-a lungul carierei sale a înregistrat 361 de prezențe în prima divizie. Cât priveşte cariera de antrenor? Mircea Lucescu are o carieră vastă , începând-o la Corvinul Hunedoara și continuând cu echipe importante precum Dinamo București, Rapid București, Inter Milano, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk și Dinamo Kiev. În 2024, a revenit la conducerea echipei naționale a României, cu obiectivul calificării la CM 2026.

Ce studii are Mircea Lucescu şi ce job ar fi avut

Mircea Lucescu a absolvit Academia de Științe Economice în 1969. Deci ar fi putut să devină economist. Selecţionerul spune că această facultate l-a ajutat în cariera de antrenor. „Sunt mulţi ani din 1969, de când am terminat, dar viaţa de student nu am cum să o uit. Mi-a modelat viaţa. Când m-am înscris la facultate era o perioadă în care dosarele erau foarte importante. Ori eu proveneam dintr-o familie săracă, cu foarte mulţi copii. Eram singur la şcoală, stăteam destul de mult la şcoală şi eram şi printre remarcaţi. Era şi perioada în care un candidat la Comerţ Exterior trebuia să aibă o familie numeroasă, pentru ca statul să fie sigur că îţi duci pînă la capăt treaba, fără să te atragă lumea comercială occidentală”, a spus Lucescu la Money TV. „Sunt atât de mulţi economişti şi atât de puţini sportivi de valoare, care să facă performaţă, încât cred că am ales bine calea pe care o urmez şi în prezent. În fond, cunoştinţele acumulate în acea perioadă îmi prind bine chiar şi după o jumătate de secol”, povestea la un moment dat Mircea Lucescu.