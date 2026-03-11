Jurgen Klopp, tot mai aproape de revenirea pe banca tehnică! Anunţul făcut de BILD: "Foarte plauzibil" - Antena Sport

Jurgen Klopp, şeful departamentului global pentru fotbal în cadrul grupului Red Bull din octombrie 2024, ar putea fi următorul selecţioner al naţionalei Germaniei, scrie ziarul Bild, preluat de L’Equipe.

Însărcinat cu monitorizarea activităţii cluburilor aflate în portofoliul grupului austriac Red Bull, după aproape nouă ani pe banca lui Liverpool, Jurgen Klopp ar urma să revină în antrenorat.

Jurgen Klopp, mai multe contacte cu naţionala Germaniei

Deşi au existat recent speculaţii potrivit cărora el va semna cu Real Madrid, tehnicianul în vârstă de 58 de ani ar putea fi numit în cele din urmă selecţioner al reprezentativei Germaniei, potrivit Bild.

Mannschaft este antrenată în prezent de Julian Nagelsmann, al cărui contract este valabil până în 2028, dar sunt şanse ca Jurgen Klopp să devină selecţioner după Cupa Mondială din acest an. Federaţia germană de fotbal (DFB) ar fi luat deja legătura cu antrenorul “de mai multe ori”, potrivit agentului său, Marc Kosicke. Această opţiune a fost discutată în cadrul grupului Red Bull şi este considerată “foarte plauzibilă”.

“Sunt împăcat cu mine. Nu vreau să fiu în altă parte. Nu mă entuziasmez dacă Real Madrid e interesată de mine. Dacă ar fi – dar sunt doar zvonuri în presă.