Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu şi soţia Neli: o căsnicie de aproape 60 de ani: “Timpul e important”

Mircea Lucescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Neli, cea care i-a fost soţie aproape 60 de ani. Fostul selecţioner a povestit, într-un interviu acordat în trecut, cum a cunoscut-o pe cea alături de care şi-a împărţit viaţa.

Mircea Lucescu avea 23 de ani atunci când a cunoscut-o pe cea care urma să-i devină soţie, aceasta fiind mai mică cu un an decât “Il Luce”. Cei doi s-au căsătorit în 1967, având un fiu împreună, pe Răzvan Lucescu, doi nepoţi şi alţi cinci strănepoţi.

Povestea superbă de dragoste dintre Mircea Lucescu şi soţia Neli

Mircea Lucescu a dezvăluit că a cunoscut-o pe Neli Lucescu la cămin, cei doi fiind foarte tineri la momentul respectiv. Fostul selecţioner a povestit faptul că şi-a dorit să-şi întemeieze o familie cât mai repede.

“La cămin ne-am întâlnit, la cantina studențească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu, cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia.