Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu şi soţia Neli: o căsnicie de aproape 60 de ani: “Timpul e important”

Mircea Lucescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Neli, cea care i-a fost soţie aproape 60 de ani. Fostul selecţioner a povestit, într-un interviu acordat în trecut, cum a cunoscut-o pe cea alături de care şi-a împărţit viaţa.
Mircea Lucescu avea 23 de ani atunci când a cunoscut-o pe cea care urma să-i devină soţie, aceasta fiind mai mică cu un an decât “Il Luce”. Cei doi s-au căsătorit în 1967, având un fiu împreună, pe Răzvan Lucescu, doi nepoţi şi alţi cinci strănepoţi.
Povestea superbă de dragoste dintre Mircea Lucescu şi soţia Neli
Mircea Lucescu a dezvăluit că a cunoscut-o pe Neli Lucescu la cămin, cei doi fiind foarte tineri la momentul respectiv. Fostul selecţioner a povestit faptul că şi-a dorit să-şi întemeieze o familie cât mai repede.
“La cămin ne-am întâlnit, la cantina studențească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu, cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.
Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia.
Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Atunci când își pune ceva în cap, realizează”, a povestit Mircea Lucescu, într-un interviu acordat pentru AntenaStars, în trecut.
Neli Lucescu a oferit şi ea declaraţii despre căsnicia cu Mircea Lucescu, mărturisind că a încercat să fie cât mai mult alături de “Il Luce”, în perioada cantonamentelor.
“Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial. Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim. Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție: să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a dezvăluit şi Neli Lucescu, conform viva.ro.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.
În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.
După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.
Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.
După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.
Mircea Lucescu urmează să fie înmormântat vineri, la cimitirul Bellu din Bucureşti. Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională joi.
