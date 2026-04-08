Home | Extra | Planul uriaş pe care Ion Ţiriac îl avea pentru Mircea Lucescu. Magnatul s-a lovit de refuzul lui “Il Luce”

Viviana Moraru Publicat: 8 aprilie 2026, 12:28

Comentarii
Mircea Lucescu şi Ion Ţiriac, în cadrul unui eveniment/ Hepta

Ion Ţiriac avea un plan uriaş pentru Mircea Lucescu. Magnatul român i-a propus lui “Il Luce” un proiect care viza formarea de noi jucători.

Ion Ţiriac a dezvăluit că a discutat cu Mircea Lucescu înainte ca acesta să preia naţionala, în 2024. Fostul tenismen era dispus să-i construiască lui “Il Luce” un nou stadion, în Otopeni, pentru a-i îndruma pe tineri către sportul de performanţă.

Mircea Lucescu ar fi urmat să se ocupe doar de juniorii care ar fi venit la Otopeni să se facă primii paşi spre fotbal. Ion Ţiriac s-a lovit însă de refuzul acestuia, care a ales în cele din urmă să preia echipa naţională.

“Eu nu mă pricep la fotbal. De ce nu investești? Să investesc în ce? Da, aș investi mâine dimineață. Îi spuneam domnului Lucescu înainte să preia naționala: «Domnu`, Lucescu, haide, domne, eu îți fac stadionul, îți fac asta. Hai să avem și 1000 de copii la Otopeni, de la 3-4 ani, care să facă numai asta».

Și eu îți fac și niște clase la Universitate pe undeva, ca atunci când intră studentul la UNEFS ca pe vremea mea, în anul întâi, inră numai la specializarea fotbal. Și din primul an până în anul patru nu o să facă nici pong-pong, nici tenis, nici badminton, doar fotbal. Pentru că nouă ne-a pierit tot personalul tehnic pe care îl aveam”, a declarat Ion Ţiriac, în urmă cu ceva timp, pentru TVR Sport.

Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.

După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie.

Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.

Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.

Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.

Mircea Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Observator
Fanatik.ro
Cele mai citite
