Planul uriaş pe care Ion Ţiriac îl avea pentru Mircea Lucescu. Magnatul s-a lovit de refuzul lui “Il Luce”

Ion Ţiriac avea un plan uriaş pentru Mircea Lucescu. Magnatul român i-a propus lui “Il Luce” un proiect care viza formarea de noi jucători.

Ion Ţiriac a dezvăluit că a discutat cu Mircea Lucescu înainte ca acesta să preia naţionala, în 2024. Fostul tenismen era dispus să-i construiască lui “Il Luce” un nou stadion, în Otopeni, pentru a-i îndruma pe tineri către sportul de performanţă.

Planul uriaş pe care Ion Ţiriac îl avea pentru Mircea Lucescu

Mircea Lucescu ar fi urmat să se ocupe doar de juniorii care ar fi venit la Otopeni să se facă primii paşi spre fotbal. Ion Ţiriac s-a lovit însă de refuzul acestuia, care a ales în cele din urmă să preia echipa naţională.

“Eu nu mă pricep la fotbal. De ce nu investești? Să investesc în ce? Da, aș investi mâine dimineață. Îi spuneam domnului Lucescu înainte să preia naționala: «Domnu`, Lucescu, haide, domne, eu îți fac stadionul, îți fac asta. Hai să avem și 1000 de copii la Otopeni, de la 3-4 ani, care să facă numai asta».

Și eu îți fac și niște clase la Universitate pe undeva, ca atunci când intră studentul la UNEFS ca pe vremea mea, în anul întâi, inră numai la specializarea fotbal. Și din primul an până în anul patru nu o să facă nici pong-pong, nici tenis, nici badminton, doar fotbal. Pentru că nouă ne-a pierit tot personalul tehnic pe care îl aveam”, a declarat Ion Ţiriac, în urmă cu ceva timp, pentru TVR Sport.