Mihai Stoica, detalii despre împăcarea cu fanii lui Dinamo, înaintea „finalei” pentru Europa: „Avem un armistițiu”

Mihai Stoica a oferit declarații înaintea barajului Dinamo – FCSB, pentru Conference League. Meciul care va decide ultima echipă din Liga 1 care va participa în cupele europene sezonul viitor se va juca vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf.

Întrebat dacă se așteaptă la o atmosferă ostilă la adresa sa, Mihai Stoica a dezvăluit că are un armistițiu cu fanii dinamoviști. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a declarat că a discutat cu câțiva membrii ai galeriei rivale, ajungând la un acord.

Mihai Stoica, detalii despre împăcarea cu fanii lui Dinamo

Mihai Stoica a mai dezvăluit că nu îi va mai provoca pe fanii dinamoviști, aceștia renunțând la scandările împotriva sa. MM a povestit și o întâmplare cu Cristi Borcea, din urmă cu mai mulți ani.

„Eu nu mai am treabă. E un armistițiu de câțiva ani. Băieții de acolo au înțeles. Am cunoscut câțiva lideri. Eu am un respect foarte mare pentru fenomenul ultras. Sunt sigur că dacă nu lucram în fotbal și aveam o cafenea de specialitate, să zicem, acolo stăteam, în peluză. Maxim dacă mergeam cu fata mea stăteam în Tribuna 2. Nu stăteam niciodată la VIP sau la lojă. Înțeleg manifestările, rivalitatea. Nu am înțeles de ce să compui o piesă să fie atât de abjectă la adresa fetei mele. După ce am avut niște discuții au renunțat să mai cânte chestia aia. Și am apreciat asta. Eu am provocat în trecut. Recunosc. Mi-a făcut Borcea una să înnebunesc.

Ca să dovedesc apartenența mea, că eu țin cu Steaua de la 9 ani, și erau unii care ziceau că m-am făcut stelist peste noaptea. Borcea știa că tata a fost dinamovist. Era dinamovist de mic, acum se dă stelist. M-a omorât. Și-a bătut joc de mine. Eu nu am fost în viața mea dinamovist. Tata da, nu eu. Borcea a făcut mișto de mine. (n.r. – E un armistițiu tacit?) Da, dar nici eu nu am mai provocat vreodată”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.