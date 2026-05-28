Serena Williams revine pe terenul de tenis, la 44 de ani! Americanca a cerut wild-card

Americanca Serena Williams, deţinătoare a 23 de turnee de Grand Slam, va reveni pe terenul de tenis, la 44 de ani. Serena Williams, care s-a reînscris pe lista antidoping la finalul anului trecut, a solicitat wild-card pentru a juca la dublu la Queen’s, alături de canadianca Victoria Mboko (19 ani, locul 9 WTA).
Turneul de la Queen’s va avea loc în perioada 8-14 iunie. Deocamdată, Serena Williams nu a cerut wild-card şi pentru turneul de simplu de la Queen’s.
Serena Williams revine pe terenul de tenis! Va juca la dublu la Queen’s
Partenera de dublu a Serenei Williams, Victoria Mboko, a învins-o, recent, în semifinalele turneului de la Strasbourg pe românca Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 32 WTA). Mboko a pierdut finala cu americanca Emma Navarro în setul decisiv.
Americanca ar avea în plan să joace la dublu alături de sora ei, Venus (45 de ani), la turneul de la Berlin şi la Grand Slam-ul de la Wimbledon.
Serena Williams s-a retras din activitate în septembrie 2022. A câştigat aproape 95 de milioane de dolari din premiile din tenis, fiind pe primul loc în ierarhia câştigurilor din istoria tenisului feminin.
