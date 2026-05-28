Pentru prima dată după 26 de ani: ce s-a întâmplat la Roland Garros, după eliminarea surpriză a lui Jannik Sinner

Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi de la Roland Garros de Juan Manuel Cerundolo, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Liderul ATP a produs șocul turneului, după ce a condus cu 2-0 la seturi și 5-1.

Jannik Sinner s-a accidentat și a acuzat probleme medicale în setul al treilea, accentuate și de căldura sufocantă de la Paris din această perioadă. La scorul de 5-4, 0-40, pe propriul serviciu, în setul al treilea, italianul a cerut intervenția medicilor, fără să fie sancționat însă.

Premieră după 26 de ani la Roland Garros, după eliminarea lui Jannik Sinner

Jannik Sinner, deși vizibil slăbit și afectat de probleme medicale, a ales să continue partida. După ce a fost consultat de medic, el a revenit pe teren și a mai câștigat doar două game-uri, Juan Manuel Cerundolo calificându-se în turul al treilea al Grand Slam-ului de la Paris.

Astfel, pentru prima dată după 26 de ani, în turul al treilea de la Roland Garros nu se află pe tabloul principal masculin de simplu primii doi clasați. Jannik Sinner, liderul ATP, a fost eliminat în turul doi, iar Carlos Alcaraz, ocupantul locul 2 ATP, nu a putut participa din cauza unei accidentări.

În anul 2000, se întâmpla ultima dată acest lucru la Roland Garros. Andre Agassi și Pete Sampras, primii doi clasați de la acel moment, nu erau prezenți în turul al treilea al Grand Slam-ului francez.