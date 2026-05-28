Starul din Premier League a aterizat în Barcelona! Primele imagini cu transferul catalanilor

Barcelona a rezolvat în proporție de 99% primul transfer al verii, asta după ce a bătut palma cu cei de la Newcastle United pentru englezul Anthony Gordon, pentru aproximativ 80 de milioane de euro.

Fotbalistul s-a urcat în avion, iar joi au apărut deja primele imagini cu acesta, în momentul în care și-a făcut apariția pentru efectuarea vizitei medicale.

Anthony Gordon a ajuns pentru vizita medicală! Va semna cu Barcelona

Dorit insistent de Bayern Munchen, Anthony Gordon a ajuns în cele din urmă la Barcelona și este tot mai aproape de a semna cu actuala campioană a Spaniei.

MARCA a publicat joi primele imagini cu starul sosit de la Newcastle, care va efectua vizita medicală și va semna, ulterior, contractul său cu FC Barcelona.

80 de milioane de euro este suma pentru care cele două cluburi au bătut palma, la care se adaugă și bonusuri de performanță în valoare de 10 milioane de euro.