Gigi Becali a revenit în forță: schimbările din echipa de start a FCSB-ului, la meciul cu Petrolul

Au fost efectuate mai multe schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Petrolul. Partida din etapa a șasea a play-out-ului se va disputa azi, de la ora 20:30.

FCSB va disputa primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Pe banca roș-albaștrilor vor sta secunzii Lucian Filip și Alin Stoica.

Gigi Becali a revenit „la butoane”: echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul

După ce Gigi Becali a revenit „la butoane”, Ștefan Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve, în locul lui fiind titularizat Matei Popa. Târnovanu a fost inclus în echipa de start de Mirel Rădoi la ultimele două meciuri, cu Farul și Oțelul.

Dat fiind faptul că Matei Popa îndeplinește regula U21, a fost scos din primul 11 și Alexandru Stoian. Pe postul de vârf a fost titularizat David Miculescu, care la ultimul meci cu Mirel Rădoi, a evoluat în banda dreaptă.

Octavian Popescu i-a luat locul lui Miculescu în dreapta, iar în flancul stâng a fost titularizat Juri Cisotti.