Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a revenit în forță: schimbările din echipa de start a FCSB-ului, la meciul cu Petrolul

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 19:12

Comentarii
Gigi Becali / Profimedia Images

Au fost efectuate mai multe schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Petrolul. Partida din etapa a șasea a play-out-ului se va disputa azi, de la ora 20:30.

FCSB va disputa primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Pe banca roș-albaștrilor vor sta secunzii Lucian Filip și Alin Stoica.

Gigi Becali a revenit „la butoane”: echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul

După ce Gigi Becali a revenit „la butoane”, Ștefan Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve, în locul lui fiind titularizat Matei Popa. Târnovanu a fost inclus în echipa de start de Mirel Rădoi la ultimele două meciuri, cu Farul și Oțelul.

Dat fiind faptul că Matei Popa îndeplinește regula U21, a fost scos din primul 11 și Alexandru Stoian. Pe postul de vârf a fost titularizat David Miculescu, care la ultimul meci cu Mirel Rădoi, a evoluat în banda dreaptă.

Octavian Popescu i-a luat locul lui Miculescu în dreapta, iar în flancul stâng a fost titularizat Juri Cisotti.

O altă schimbare făcută de Gigi Becali în primul 11 a fost cea a lui Joao Paulo. Acesta era utilizat de Mirel Rădoi pe postul de fundaș stânga, însă la meciul cu Petrolul, el a fost titularizat la mijloc, alături de Florin Tănase. În flancul stâng al defensivei a revenit Risto Radunovic.

Echipele de start la FCSB – Petrolul:

  • FCSB (4-2-3-1): Matei Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Oct. Popescu, D. Olaru, Cisotti – Miculescu
    Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa
    Antrenor: Lucian Filip (interimar)
  • Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – M. Dulca, D. Rodrigues – R. Pop, Jyry, Grozav – Chică-Roșă
    Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov
    Antrenor: Mehmet Topal
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Loading ... Loading ...
