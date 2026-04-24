Gigi Becali a revenit în forță: schimbările din echipa de start a FCSB-ului, la meciul cu Petrolul

Au fost efectuate mai multe schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Petrolul. Partida din etapa a șasea a play-out-ului se va disputa azi, de la ora 20:30.
FCSB va disputa primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Pe banca roș-albaștrilor vor sta secunzii Lucian Filip și Alin Stoica.
Gigi Becali a revenit „la butoane”: echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul
După ce Gigi Becali a revenit „la butoane”, Ștefan Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve, în locul lui fiind titularizat Matei Popa. Târnovanu a fost inclus în echipa de start de Mirel Rădoi la ultimele două meciuri, cu Farul și Oțelul.
Dat fiind faptul că Matei Popa îndeplinește regula U21, a fost scos din primul 11 și Alexandru Stoian. Pe postul de vârf a fost titularizat David Miculescu, care la ultimul meci cu Mirel Rădoi, a evoluat în banda dreaptă.
Octavian Popescu i-a luat locul lui Miculescu în dreapta, iar în flancul stâng a fost titularizat Juri Cisotti.
O altă schimbare făcută de Gigi Becali în primul 11 a fost cea a lui Joao Paulo. Acesta era utilizat de Mirel Rădoi pe postul de fundaș stânga, însă la meciul cu Petrolul, el a fost titularizat la mijloc, alături de Florin Tănase. În flancul stâng al defensivei a revenit Risto Radunovic.
Echipele de start la FCSB – Petrolul:
- FCSB (4-2-3-1): Matei Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Oct. Popescu, D. Olaru, Cisotti – Miculescu
Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa
Antrenor: Lucian Filip (interimar)
- Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – M. Dulca, D. Rodrigues – R. Pop, Jyry, Grozav – Chică-Roșă
Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov
Antrenor: Mehmet Topal
- Florin Tănase, în formă maximă la FCSB. Cifre excelente, după golul marcat cu Petrolul
- FCSB – Petrolul 2-0. Campioana, repriză de excepție pe Arena Națională!
- Robert Ilyeş a pus “tunurile” pe jucătorii săi: “Am fost fricoşi”
- „Ne batem cu morile de vânt”. Dorinel Munteanu, la capătul puterilor după remiza lui Hermannstadt
- Hermannstadt – Csikszereda 0-0. Sibienii lui Dorinel Munteanu au încheiat meciul în inferioritate numerică