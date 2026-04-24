Ce s-a ales de averea lui Vasile Turcu. Soţia s-a trezit cu proprire pe pensie

Conturile lui Vasile Turcu erau pline cu ani înainte de a se stinge. El avea o avere de aproximativ 60 de milioane de euro, iar firmele lui din construcţii prosperau. În ultimii ani de viaţă, averea fostului acţionar de la Dinamo a început să dipară, iar acum familia acestuia a ajuns să trăiască momente grele.
Ultimii ani din viaţa lui Vasile Turcu au dus la retragerea lui trepată din spaţiul public. A renunţat la Dinamo, avea credite bancare pe sume importante, iar multe dintre activele lui erau amanetate. Pe 9 martie 2017, Vasile Turcu şi-a pus capăt zilelor.
Ce s-a ales de averea lui Vasile Turcu. De ce s-a prus proprire pe pensia soţiei
Printre cei care au avut de recuperat bani de la el s-a numărat şi Nicolae Badea, fostul lui coleg de acţionariat de la Dinamo.
Nicolae Badea a dechis proces cu familia lui Vasile Turcu pentru suma de 80.000 de euro. Instanţa i-a dat dreptate, iar soţia şi cei doi fii ai lui Vasile Turcu s-au terzit executaţi silit. Pe pensia soţiei lui Vasile Turcu şi pe salariile celor doi băieţi s-a pus proprire pentru a se recupera suma, anunţă cancan.ro.
