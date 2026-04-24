FCSB – Petrolul LIVE TEXT (20:30). Campioana, la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi. Echipele de start

FCSB – Petrolul, duelul din etapa a șasea de play-out, se va disputa azi, de la ora 20:30 și va fi în format live text, pe as.ro. Campioana va disputa primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi.

Antrenorul a semnat cu Gaziantep, în această săptămână. El și-a încheiat cel de-al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri, toate bifate în play-out-ul Ligii 1.

FCSB – Petrolul LIVE TEXT (20:30) – Echipele de start

FCSB (4-2-3-1): Matei Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Oct. Popescu, D. Olaru, Cisotti – Miculescu. Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa. Antrenor: Lucian Filip (interimar)

Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – M. Dulca, D. Rodrigues – R. Pop, Jyry, Grozav – Chică-Roșă. Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov. Antrenor: Mehmet Topal

Gigi Becali este în căutarea unui antrenor iar până când îl va găsi, de echipă se vor ocupa Lucian Filip și Alin Stoica. Cei doi vor sta pe banca roș-albaștrilor la duelul din această seară cu Petrolul.

În runda trecută, FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Farul. Campioana a bifat trei victorii, o remiză și o înfrângere în play-out, sub comanda lui Mirel Rădoi.

Cu o victorie cu Petrolul, FCSB și-ar putea mări avansul în fruntea play-out-ului. Campioana are în prezent 33 de puncte, cu două mai multe față de UTA, ocupanta locului secund.