Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită

Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk, a făcut cea mai scumpă achiziție pe piața imobiliară mondială.
Multimiliardarul, alături de care regretatul Mircea Lucescu a câștigat 22 de trofee în Ucraina, și-a cumpărat un apartament în Monaco ce valorează sute de milioane de euro.
Achiziție de lux pentru Rinat Ahmetov: 471 de milioane de euro
Potrivit Bloomberg, citat de profit.ro, locuința achiziționată de patronul lui Șahtior a costat 471 de milioane de euro și este una de-a dreptul impresionantă. Apartamentul aflat în cel mai luxos complex rezidențial din Principatul Monaco, “Le Renzo”, are următoarele dotări:
- 21 de camere
- 5 etaje
- Suprafață de 2.500 de metri pătrați
- Piscină privată
- Jacuzzi
- Opt locuri de parcare
Apartamentul achizționat de Ahmetov are terase care îi asigură celui mai bogat om din Ucraina o privire spre Marea Mediterană. Zona în care patronul de club a făcut cea mai scumpă tranzacție pe piața imobiliară este una accesibilă doar multimiliardarilor.
Până la suma de 471 de milioane de euro plătită de Ahmetov, recordul pentru cel mai scump apartament vândut era de 310 milioane de euro, care aparținea unei locuințe din carierul londonez Chelsea.
Succesul cel mai mare al lui Ahmetov din fotbal, alături de Mircea Lucescu
Ahmetov a fost un apropiat al lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României decedat pe 7 aprilie. “Il Luce” a petrecut 12 ani la Donețk, unde a stat între 2004 și 2016 și unde a câștigat inclusiv Cupa UEFA în 2009, adunând 22 de trofee.
Pentru ce a însemnat Lucescu pentru el și pentru Șahtior, Ahmetov a fost prezent și pe Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui “Il Luce”.
“Este o mare tragedie pentru suporterii lui Şahtior Doneţk, pentru suporterii fotbalului din Ucraina, pentru toţi microbiştii din România şi din toată lumea. Şi pentru suporterii tuturor echipelor unde a antrenat Lucescu.
Mircea Lucescu a fost prietenul meu. 12 ani am colaborat împreună. Am cucerit 22 de trofee, 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei şi, în final, şi Cupa UEFA. Îmi amintesc, când am câştigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiţi, probabil, că a luat drapelul României pentru a se fotografia cu el.
De-aia eu cred că trebuie să fiţi mândri cu toţii că a fost un antrenor care a provenit din România, care a reprezentat fotbalul din ţara sa, viziunea fotbalului din România în alte campionate. Noi am început să lucrăm împreună, împărţeam şi durerea şi bucuria împreună, şi am devenit mari prieteni. Eu consider că el e un om foarte important în viaţa mea. Tot timpul am respectat viziunea lui Mircea Lucescu şi filozofia dânsului vizavi de fotbal“, a spus Ahmetov când a venit în România.
