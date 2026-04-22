Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită

Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk, a făcut cea mai scumpă achiziție pe piața imobiliară mondială.

Multimiliardarul, alături de care regretatul Mircea Lucescu a câștigat 22 de trofee în Ucraina, și-a cumpărat un apartament în Monaco ce valorează sute de milioane de euro.

Achiziție de lux pentru Rinat Ahmetov: 471 de milioane de euro

Potrivit Bloomberg, citat de profit.ro, locuința achiziționată de patronul lui Șahtior a costat 471 de milioane de euro și este una de-a dreptul impresionantă. Apartamentul aflat în cel mai luxos complex rezidențial din Principatul Monaco, “Le Renzo”, are următoarele dotări:

21 de camere

5 etaje

Suprafață de 2.500 de metri pătrați

Piscină privată

Jacuzzi

Opt locuri de parcare

Apartamentul achizționat de Ahmetov are terase care îi asigură celui mai bogat om din Ucraina o privire spre Marea Mediterană. Zona în care patronul de club a făcut cea mai scumpă tranzacție pe piața imobiliară este una accesibilă doar multimiliardarilor.

Până la suma de 471 de milioane de euro plătită de Ahmetov, recordul pentru cel mai scump apartament vândut era de 310 milioane de euro, care aparținea unei locuințe din carierul londonez Chelsea.