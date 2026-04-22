Home | Extra | Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită

Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită

Antena Sport Publicat: 22 aprilie 2026, 13:57

Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită

Rinat Ahmetov, la catafalcul lui Mircea Lucescu / Sport Pictures

Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk, a făcut cea mai scumpă achiziție pe piața imobiliară mondială.

Multimiliardarul, alături de care regretatul Mircea Lucescu a câștigat 22 de trofee în Ucraina, și-a cumpărat un apartament în Monaco ce valorează sute de milioane de euro.

Achiziție de lux pentru Rinat Ahmetov: 471 de milioane de euro

Potrivit Bloomberg, citat de profit.ro, locuința achiziționată de patronul lui Șahtior a costat 471 de milioane de euro și este una de-a dreptul impresionantă. Apartamentul aflat în cel mai luxos complex rezidențial din Principatul Monaco, “Le Renzo”, are următoarele dotări:

  • 21 de camere
  • 5 etaje
  • Suprafață de 2.500 de metri pătrați
  • Piscină privată
  • Jacuzzi
  • Opt locuri de parcare

Apartamentul achizționat de Ahmetov are terase care îi asigură celui mai bogat om din Ucraina o privire spre Marea Mediterană. Zona în care patronul de club a făcut cea mai scumpă tranzacție pe piața imobiliară este una accesibilă doar multimiliardarilor.

Până la suma de 471 de milioane de euro plătită de Ahmetov, recordul pentru cel mai scump apartament vândut era de 310 milioane de euro, care aparținea unei locuințe din carierul londonez Chelsea.

Succesul cel mai mare al lui Ahmetov din fotbal, alături de Mircea Lucescu

Ahmetov a fost un apropiat al lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României decedat pe 7 aprilie. “Il Luce” a petrecut 12 ani la Donețk, unde a stat între 2004 și 2016 și unde a câștigat inclusiv Cupa UEFA în 2009, adunând 22 de trofee.

Pentru ce a însemnat Lucescu pentru el și pentru Șahtior, Ahmetov a fost prezent și pe Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui “Il Luce”.

Este o mare tragedie pentru suporterii lui Şahtior Doneţk, pentru suporterii fotbalului din Ucraina, pentru toţi microbiştii din România şi din toată lumea. Şi pentru suporterii tuturor echipelor unde a antrenat Lucescu.

O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia localăO fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
Mircea Lucescu a fost prietenul meu. 12 ani am colaborat împreună. Am cucerit 22 de trofee, 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei şi, în final, şi Cupa UEFA. Îmi amintesc, când am câştigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiţi, probabil, că a luat drapelul României pentru a se fotografia cu el.

De-aia eu cred că trebuie să fiţi mândri cu toţii că a fost un antrenor care a provenit din România, care a reprezentat fotbalul din ţara sa, viziunea fotbalului din România în alte campionate. Noi am început să lucrăm împreună, împărţeam şi durerea şi bucuria împreună, şi am devenit mari prieteni. Eu consider că el e un om foarte important în viaţa mea. Tot timpul am respectat viziunea lui Mircea Lucescu şi filozofia dânsului vizavi de fotbal“, a spus Ahmetov când a venit în România.

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Observator
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
Fanatik.ro
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
13:51

FotoMirel Rădoi a semnat cu Gaziantep. Primele imagini cu fostul antrenor de la FCSB
13:20

Lotul României pentru Campionatul Mondial Divizia I/B. Meciurile tricolorilor vor fi LIVE în AntenaPLAY
13:11

Sâmbătă, ziua finalelor în AntenaPLAY. Răzvan Lucescu poate cuceri cupa cu PAOK + Se decide campioana Asiei
12:34

VideoHouston, casa rachetelor spațiale: Cum arată orașul unde Germania, Portugalia și Olanda joacă la World Cup 2026
12:31

Detaliul care arată cât de MARE este Chivu în acest sezon! Nimeni nu a reușit așa ceva în Italia
12:14

VIDEOColorado Avalanche conduce cu 2-0 seria cu Los Angeles Kings! Gol de cascadorii râsului în Bruins – Sabres
1 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 „L-am sunat deja”. Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB 4 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 5 „Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB 6 E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB