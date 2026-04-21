Cadoul fabulos pe care Ion Țiriac i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal

Ion Țiriac pregătește un cadou impresionant pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 obținut de româncă din istoria gimnasticii.
Mai exact, Țiriac vrea să ridice o sală dedicată copiilor, dar și o statuie uriașă care ar urma să fie amplasată într-un parc din București.
“Eu m-am gândit că i-ar fi mult mai fericită dacă i-aș face o sală în care să intre 1.000 de fetițe, poate și băieți, între 3 și 12 ani. Toată lumea întreabă: „Păi Țiriac, ai înnebunit, de ce și 3 și 12 și nu 14 și nu 15?”. Domnule, eu mă gândesc că noi ne-am pierdut baza în țara asta”, și-a dezvăluit Țiriac surpriza pe care i-o pregătește Nadiei.
Întrebat dacă sala este ridicată pe cont propriu, Țiriac a reacționat pentru gsp.ro: “Păi din banii cui să faci, că aici dacă ceri un leu cuiva… N-am vrut să fac „Dați un leu pentru Ateneu” pentru că făceam o treabă care nu era ca lumea. Dar am scris unor mari aici și bănci și nu știu ce, când îmi vine rândul pe 18 iulie când e sărbătoarea Nadiei și-i dăm cheile de la sală, o să menționez bineînțeles Fundația Țiriac și avem unul-doi poate trei parteneri”.
