Hermannstadt – Csikszereda 0-0. Sibienii lui Dorinel Munteanu au încheiat meciul în inferioritate numerică

Csikszereda a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Hermannstadt, în etapa a şasea din play-out-ul Ligii 1.

Din cauza unei accientări, sibienii au evoluat în zece din minutul 75, pentru că toate modificările fuseseră efectuate.

La Sibiu, deşi echipa gazdă avea nevoie de victorie, meciul nu a fost unul foarte animat. Prima ocazie a elevilor lui Dorinel Munteanu a fost adusă de Neguţ, în minutul 10, însă şutul său a fost reţinut de Pap.

După şase minute, Dragoş Albu a combinat şi a primit mingea într-o poziţie excelentă, la unsprezece metri de poarta lui Pap, dar şutul său a fost execrabil, ducându-se mult peste poartă. Balaure a şutat şi el de la distanţă, în minutul 50, dar fără emoţii pentru Pap. Ciucanii au avut prima ocazie abia în minutul 72, când Lazar a respins şutul lui Eppel, din careul mic.

După numai trei minute, Bârstan s-a accidentat şi nu a mai putut continua jocul, iar cum Dorinel Munteanu efectuase toate cele cinci schimbări, sibienii au rămas în zece jucători. Lazar a intervenit excelent la lovitura de cap a lui Trif şi finalul de meci a aparţinut oaspeţilor, care însă nu au putut marca.