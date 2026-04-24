Hermannstadt – Csikszereda 0-0. Sibienii lui Dorinel Munteanu au încheiat meciul în inferioritate numerică

Csikszereda a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Hermannstadt, în etapa a şasea din play-out-ul Ligii 1.
Din cauza unei accientări, sibienii au evoluat în zece din minutul 75, pentru că toate modificările fuseseră efectuate.
Hermannstadt – Csikszereda 0-0
La Sibiu, deşi echipa gazdă avea nevoie de victorie, meciul nu a fost unul foarte animat. Prima ocazie a elevilor lui Dorinel Munteanu a fost adusă de Neguţ, în minutul 10, însă şutul său a fost reţinut de Pap.
După şase minute, Dragoş Albu a combinat şi a primit mingea într-o poziţie excelentă, la unsprezece metri de poarta lui Pap, dar şutul său a fost execrabil, ducându-se mult peste poartă. Balaure a şutat şi el de la distanţă, în minutul 50, dar fără emoţii pentru Pap. Ciucanii au avut prima ocazie abia în minutul 72, când Lazar a respins şutul lui Eppel, din careul mic.
După numai trei minute, Bârstan s-a accidentat şi nu a mai putut continua jocul, iar cum Dorinel Munteanu efectuase toate cele cinci schimbări, sibienii au rămas în zece jucători. Lazar a intervenit excelent la lovitura de cap a lui Trif şi finalul de meci a aparţinut oaspeţilor, care însă nu au putut marca.
FC Hermannstadt – Csikszereda 0-0, ciucanii au bifat al treilea meci fără înfrângere şi se află pe locul 4 în clasamentul din play-out-ul Ligii 1, având 27 de puncte. Hermannstadt e pe locul 8, cu 20 de puncte şi va lupta pentru salvarea de la retrogradare.
FC HERMANNSTADT: D. Lazar – Căpuşă (Bârstan 52), Karo (Issah 42), Ionuţ Stoica, L. Stancu – D. Albu, Zargary, Ed. Florescu – S. Balaure (Simba 64), Neguţ (Afalna 64), Gjorgjievski (S. Buş 64). ANTRENOR: Dorinel Munteanu
CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Csuros, Palmeş, Trif – B. Vegh (Tajti 70) – Anderson Ceara, Veres, Brugger (Bodo 70), Gustavinho (Szalay 46) – Eppel (Z. Nagy 80). ANTRENOR: Robert Ilyeş
