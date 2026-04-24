Home | Fotbal | Liga 1 | Hermannstadt – Csikszereda 0-0. Sibienii lui Dorinel Munteanu au încheiat meciul în inferioritate numerică

Hermannstadt – Csikszereda 0-0. Sibienii lui Dorinel Munteanu au încheiat meciul în inferioritate numerică

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 19:41

Comentarii
Hermannstadt – Csikszereda 0-0. Sibienii lui Dorinel Munteanu au încheiat meciul în inferioritate numerică

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci la Hermannstadt/ Sport Pictures

Csikszereda a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Hermannstadt, în etapa a şasea din play-out-ul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din cauza unei accientări, sibienii au evoluat în zece din minutul 75, pentru că toate modificările fuseseră efectuate.

Hermannstadt – Csikszereda 0-0

La Sibiu, deşi echipa gazdă avea nevoie de victorie, meciul nu a fost unul foarte animat. Prima ocazie a elevilor lui Dorinel Munteanu a fost adusă de Neguţ, în minutul 10, însă şutul său a fost reţinut de Pap.

După şase minute, Dragoş Albu a combinat şi a primit mingea într-o poziţie excelentă, la unsprezece metri de poarta lui Pap, dar şutul său a fost execrabil, ducându-se mult peste poartă. Balaure a şutat şi el de la distanţă, în minutul 50, dar fără emoţii pentru Pap. Ciucanii au avut prima ocazie abia în minutul 72, când Lazar a respins şutul lui Eppel, din careul mic.

După numai trei minute, Bârstan s-a accidentat şi nu a mai putut continua jocul, iar cum Dorinel Munteanu efectuase toate cele cinci schimbări, sibienii au rămas în zece jucători. Lazar a intervenit excelent la lovitura de cap a lui Trif şi finalul de meci a aparţinut oaspeţilor, care însă nu au putut marca.

Reclamă
Reclamă

FC Hermannstadt – Csikszereda 0-0, ciucanii au bifat al treilea meci fără înfrângere şi se află pe locul 4 în clasamentul din play-out-ul Ligii 1, având 27 de puncte. Hermannstadt e pe locul 8, cu 20 de puncte şi va lupta pentru salvarea de la retrogradare.

FC HERMANNSTADT: D. Lazar – Căpuşă (Bârstan 52), Karo (Issah 42), Ionuţ Stoica, L. Stancu – D. Albu, Zargary, Ed. Florescu – S. Balaure (Simba 64), Neguţ (Afalna 64), Gjorgjievski (S. Buş 64). ANTRENOR: Dorinel Munteanu

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Csuros, Palmeş, Trif – B. Vegh (Tajti 70) – Anderson Ceara, Veres, Brugger (Bodo 70), Gustavinho (Szalay 46) – Eppel (Z. Nagy 80). ANTRENOR: Robert Ilyeş

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
