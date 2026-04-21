Bogdan Stancu și dinamovistul Armstrong au fost la un pas de bătaie într-un restaurant. De la ce a plecat conflictul

Radu Constantin Publicat: 21 aprilie 2026, 9:27

Bogdan Stancu la naționala României / Getty Images)

Un incident petrecut recent într-un restaurant din zona Piața Universității din București i-a avut în prim-plan pe fostul internațional român Bogdan Stancu și pe mijlocașul scoțian al celor de la Dinamo, Daniel Armstrong. Potrivit golazo.ro, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat pentru scurt timp.

Totul ar fi început în momentul în care Stancu, aflat în drum spre ieșirea din local, a trecut pe lângă masa la care se aflau Armstrong și colegul său Eddy Gnahore. Fostul atacant ar fi atins din greșeală scaunul scoțianului, gest care l-ar fi deranjat pe acesta. Martorii susțin că între cei doi a izbucnit rapid un schimb de replici aprinse, care ar fi escaladat într-o îmbrânceală. După momentul tensionat, Stancu ar fi părăsit localul, în timp ce Armstrong ar fi rămas și ar fi avut ulterior o altă altercație, de această dată cu personalul de securitate.

Contactat pentru un punct de vedere, Daniel Armstrong a respins categoric informațiile: „Nu, nu e nimic adevărat. Nu știu despre ce vorbești, nu știu ce conflict. Chiar nu e nimic adevărat din ce ți-au spus sursele tale”.

În schimb, Bogdan Stancu a confirmat existența unui schimb verbal: „Da, a existat un conflict, dar nimic serios până la urmă. Au fost câteva vorbe spuse pe un ton mai răstit, dar atât. Eu am trecut pe lângă masa lor, dar nu l-am atins. Nu știu ce avea, poate era nervos. I s-a părut lui ceva. Până la urmă ne-am calmat, totul a fost ok”.

Acesta a mai adăugat că, din informațiile sale, Armstrong ar fi avut ulterior probleme cu agenții de pază ai localului: „Probabil că a fost mai recalcitrant cu oamenii de pază, dar după ce am plecat eu, fiindcă din câte am auzit l-ar fi dat afară din locație”.

