Motivul pentru care a picat proiectul de 100 de milioane de euro din România al lui Ion Ţiriac! - Antena Sport

Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a anunţat că sala polivalentă de 100 de milioane de euro pe care dorea să o construiască la Otopeni nu se va mai face.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Ţiriac a dezvăluit şi motivul la evenimentul de redeschidere a Ţiriac Collection.

Ion Ţiriac nu mai face sala polivalentă: “Din păcate, oficial vă anunţ”

„Nu-mi doresc nimic, eu îmi doresc 20-30-50 de școli ca ale lui Hagi, îmi doresc să fac în sfârșit academia, v-am promis de atâta timp, dar, din păcate, oficial vă anunț că nu pot să fac sala, nu mi-au dat înălțimea respectivă aici.

Mulțumesc public domnului prim-ministru care a încercat, domnului Bolojan, ministrului Transportului (n.r. Ciprian Șerban), un tânăr care a încercat. Dar autoritățile aeronautice nu știu după 20 de ani, după ce au montat instalațiile, dacă înălțimea corespunde sau nu. Hotelurile sunt mult mai înalte decât ce vreau eu să fac și mai departe”, a declarat Ion Țiriac.

Miliardarul român mărturisea, în urmă cu un an, că proiectul intrase în impas. Ion Ţiriac evaluase construcţia pe care voia să o facă la 100 de milioane de euro.