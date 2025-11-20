Motivul pentru care a picat proiectul de 100 de milioane de euro din România al lui Ion Ţiriac! - Antena Sport

Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a anunţat că sala polivalentă de 100 de milioane de euro pe care dorea să o construiască la Otopeni nu se va mai face.
Ion Ţiriac a dezvăluit şi motivul la evenimentul de redeschidere a Ţiriac Collection.
Ion Ţiriac nu mai face sala polivalentă: “Din păcate, oficial vă anunţ”
„Nu-mi doresc nimic, eu îmi doresc 20-30-50 de școli ca ale lui Hagi, îmi doresc să fac în sfârșit academia, v-am promis de atâta timp, dar, din păcate, oficial vă anunț că nu pot să fac sala, nu mi-au dat înălțimea respectivă aici.
Mulțumesc public domnului prim-ministru care a încercat, domnului Bolojan, ministrului Transportului (n.r. Ciprian Șerban), un tânăr care a încercat. Dar autoritățile aeronautice nu știu după 20 de ani, după ce au montat instalațiile, dacă înălțimea corespunde sau nu. Hotelurile sunt mult mai înalte decât ce vreau eu să fac și mai departe”, a declarat Ion Țiriac.
Miliardarul român mărturisea, în urmă cu un an, că proiectul intrase în impas. Ion Ţiriac evaluase construcţia pe care voia să o facă la 100 de milioane de euro.
„Pe mine nu mă mai prindeți de-acum încolo vreodată să vă spun «Fac asta, fac asta, fac aia», pentru că nu depinde de mine. Și dacă nu depinde de mine, iar cineva nu își ține cuvântul, cad eu rău în fața voastră. «Ia uite, bă, a zis Țiriac că face sală de 15.000 de locuri». Da, o făceam. Nu cu 300 de milioane, dar undeva la 100 de milioane tot era”, declara Ion Ţiriac.
Miliardarul român a subliniat că celelalte investiţii din complexul de la Otopeni, care se va numi Ţiriac City, merg mai departe. Este vorba de stadionul de 4-5.000 de locuri, de sala de gimnastică “Nadia Comăneci” şi de academia de tenis.
În 2026, în România, va fi anul “Nadia Comăneci”, sărbătorindu-se în ţara noastră 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii reuşit de “Zeiţa de la Montreal”. Vor fi mai multe evenimente de celebrare a Nadiei Comăneci la noi în ţară.
Capitala nu are în prezent o sală polivalentă modernă, de mari dimensiuni. Sala Polivalentă din Bucureşti a fost construită în 1974 şi trebuie renovată. Ea avea o capacitate de 5.300 de locuri.
