Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Motivul pentru care a picat proiectul de 100 de milioane de euro din România al lui Ion Ţiriac! - Antena Sport

Home | Extra | Motivul pentru care a picat proiectul de 100 de milioane de euro din România al lui Ion Ţiriac!
Foto

Motivul pentru care a picat proiectul de 100 de milioane de euro din România al lui Ion Ţiriac!

Publicat: 20 noiembrie 2025, 9:21

Comentarii
Motivul pentru care a picat proiectul de 100 de milioane de euro din România al lui Ion Ţiriac!
galerie foto Galerie (25)

Ion Ţiriac / Profimedia Images

Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a anunţat că sala polivalentă de 100 de milioane de euro pe care dorea să o construiască la Otopeni nu se va mai face.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Ţiriac a dezvăluit şi motivul la evenimentul de redeschidere a Ţiriac Collection.

Ion Ţiriac nu mai face sala polivalentă: “Din păcate, oficial vă anunţ”

Nu-mi doresc nimic, eu îmi doresc 20-30-50 de școli ca ale lui Hagi, îmi doresc să fac în sfârșit academia, v-am promis de atâta timp, dar, din păcate, oficial vă anunț că nu pot să fac sala, nu mi-au dat înălțimea respectivă aici.

Mulțumesc public domnului prim-ministru care a încercat, domnului Bolojan, ministrului Transportului (n.r. Ciprian Șerban), un tânăr care a încercat. Dar autoritățile aeronautice nu știu după 20 de ani, după ce au montat instalațiile, dacă înălțimea corespunde sau nu. Hotelurile sunt mult mai înalte decât ce vreau eu să fac și mai departe”, a declarat Ion Țiriac.

Miliardarul român mărturisea, în urmă cu un an, că proiectul intrase în impas. Ion Ţiriac evaluase construcţia pe care voia să o facă la 100 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Pe mine nu mă mai prindeți de-acum încolo vreodată să vă spun «Fac asta, fac asta, fac aia», pentru că nu depinde de mine. Și dacă nu depinde de mine, iar cineva nu își ține cuvântul, cad eu rău în fața voastră. «Ia uite, bă, a zis Țiriac că face sală de 15.000 de locuri». Da, o făceam. Nu cu 300 de milioane, dar undeva la 100 de milioane tot era”, declara Ion Ţiriac.

Miliardarul român a subliniat că celelalte investiţii din complexul de la Otopeni, care se va numi Ţiriac City, merg mai departe. Este vorba de stadionul de 4-5.000 de locuri, de sala de gimnastică “Nadia Comăneci” şi de academia de tenis.

În 2026, în România, va fi anul “Nadia Comăneci”, sărbătorindu-se în ţara noastră 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii reuşit de “Zeiţa de la Montreal”. Vor fi mai multe evenimente de celebrare a Nadiei Comăneci la noi în ţară.

Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 aniŢara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
Reclamă

Capitala nu are în prezent o sală polivalentă modernă, de mari dimensiuni. Sala Polivalentă din Bucureşti a fost construită în 1974 şi trebuie renovată. Ea avea o capacitate de 5.300 de locuri.

Ion Țiriac
Ion Ţiriac, în timpul unui interviu
Gică Hagi şi Ion Ţiriac
Ion Ţiriac
+(25)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
12:58
Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi
12:31
Lionel Messi se va întoarce la Barcelona! Anunţul campionului mondial
12:22
Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el”
12:09
VIDEOIanis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză!
11:58
Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: “Nu l-am vrut niciodată!”
11:41
Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni”
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 5 Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce” 6 Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”
Citește și