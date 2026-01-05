Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Emoţii pentru Novak Djokovic înainte de Australian Open 2026! Sârbul s-a retras de la Adelaide - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Emoţii pentru Novak Djokovic înainte de Australian Open 2026! Sârbul s-a retras de la Adelaide

Emoţii pentru Novak Djokovic înainte de Australian Open 2026! Sârbul s-a retras de la Adelaide

Alex Masgras Publicat: 5 ianuarie 2026, 22:23

Comentarii
Emoţii pentru Novak Djokovic înainte de Australian Open 2026! Sârbul s-a retras de la Adelaide

Novak Djokovic / Profimedia

Novak Djokovic a anunţat, luni, pe Instagram că nu va participa la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie), care începe cu o săptămână înainte de startul Openului Australiei (18 ianuarie – 1 februarie).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Pentru toţi fanii mei din Adelaide, din păcate nu sunt încă pregătit fizic să particip la Adelaide International săptămâna viitoare”, a declarat numărul 4 mondial.

Novak Djokovic nu va juca la Adelaide

„Personal, este foarte dezamăgitor pentru mine, deoarece am amintiri excelente de când am câştigat titlul acolo acum doi ani. Eram foarte entuziasmat să mă întorc, pentru că aveam senzaţia că joc acasă”, a mai spus jucătorul de 38 de ani.

Jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam spune că se concentrează acum pe Australian Open, unde a ajuns în semifinale şi a abandonat în faţa lui Alexander Zverev. „Abia aştept să ajung la Melbourne şi să mă reîntâlnesc cu toţi fanii tenisului din Australia”, a afirmat Djokovic.

Reclamă
Reclamă

Australian Open este turneul de Grand Slam unde Novak Djokovic a obţinut cele mai multe titluri, el fiind campion la Melbourne de 10 ori. De asemenea, tot aici, în 2008, el a cucerit primul său trofeu major, după o finală în care l-a învins pe Jo-Wilfried Tsonga.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui român când vede ce impozit are de plătit pe 2026. "Un apartament, un aututorism"
Observator
Reacţia unui român când vede ce impozit are de plătit pe 2026. "Un apartament, un aututorism"
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
23:46
“Am dat ordin!” Gigi Becali l-a comparat cu Hagi şi s-a convins: “E pariul meu! Să fie luat”
23:25
“Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat”
22:47
Egipt s-a calificat cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Cea mai mare notă la Benin a primit-o un jucător din Liga 1
22:34
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Zicu vrea un campionat cu 18 echipe
22:30
VideoJurnal Antena Sport | Matilda îi calcă pe urme lui Cătălin Smărăndescu
22:27
VideoJurnal Antena Sport | Kopic este bun să îşi dea amendă singur
Vezi toate știrile
1 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională 3 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026 4 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!