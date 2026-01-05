Emoţii pentru Novak Djokovic înainte de Australian Open 2026! Sârbul s-a retras de la Adelaide - Antena Sport

Novak Djokovic a anunţat, luni, pe Instagram că nu va participa la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie), care începe cu o săptămână înainte de startul Openului Australiei (18 ianuarie – 1 februarie).

„Pentru toţi fanii mei din Adelaide, din păcate nu sunt încă pregătit fizic să particip la Adelaide International săptămâna viitoare”, a declarat numărul 4 mondial.

Novak Djokovic nu va juca la Adelaide

„Personal, este foarte dezamăgitor pentru mine, deoarece am amintiri excelente de când am câştigat titlul acolo acum doi ani. Eram foarte entuziasmat să mă întorc, pentru că aveam senzaţia că joc acasă”, a mai spus jucătorul de 38 de ani.

Jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam spune că se concentrează acum pe Australian Open, unde a ajuns în semifinale şi a abandonat în faţa lui Alexander Zverev. „Abia aştept să ajung la Melbourne şi să mă reîntâlnesc cu toţi fanii tenisului din Australia”, a afirmat Djokovic.