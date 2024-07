Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Ianis Hagi și Elena au astăzi cununia religioasă! Antena deține drepturi exclusive de difuzare - Antena Sport

Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Ianis Hagi și Elena au astăzi cununia religioasă, după care vor petrece alături de cei 700 de invitați într-un cadru de vis. Antena deţine drepturi exclusive pentru cele mai tari momente de la eveniment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elena Hagi şi Ianis Hagi sunt gata pentru momentul vieţii lor. Cununia religioasă va avea loc la Biserica Sfântul Visarion din București, la ora 15:00, iar marea petrecere la Domeniul Știrbey, din Buftea, la ora 19:00.

Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Ianis Hagi și Elena au astăzi cununia religioasă

Ianis Hagi și aleasa inimii lui au făcut cununia civilă în chiar prima zi de Crăciun. Cei doi sunt pregătiți acum să ajungă în fața altarului. Antena va transmite, de-a lungul zilei, cele mai importante momente din Nunta Anului.

„Noi am avut o conexiune din prima zi. Ştiam că nu este o relaţie de copii. Am simţit o emoţie puternică„, a declarat Ianis Hagi într-un interviu exclusiv pentru Observator.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am simţit că ne cunoaştem dintotdeauna. Am ştiut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră„, a spus şi Elena Hagi.