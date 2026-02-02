Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: "Termin pe cinci" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: “Termin pe cinci”

Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: “Termin pe cinci”

Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 22:22

Gigi Becali / Antena Sport

Echipa gălăţeană Oţelul a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a. Rezultatul l-a mulţumit pe Gigi Becali, care crede că în două etape FCSB se va clasa pe un loc  în prima parte a clasamentului.

Patronul FCSB a făcut calcule în direct, anunţând că echipa se va califica în play-off de pe locul cinci. El a lăudat şi jocul făcut de Universitatea Cluj, formaţie pe care se aşteaptă să o vadă calificată în play-off.

“Astăzi a făcut egal şi Botoşani, sunt bucuros pentru că în două etape o să fiu în play-off. Spulber Botoşaniul şi Galaţiul.

Universitatea Cluj termină pe locul patru, FCSB locul 5 şi UTA posibil locul 6. Eu aşa văd finalul. Universitatea Cluj joacă un fotbal puternic, solid. Mie mi-ar conveni mai mult locul cinci, pentru că joc cu locul unu în prima etapă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În ierarhia din Superligă, FC Botoşani are 39 de puncte şi ocupă poziţia a cincea, în timp ce Oţelul, cu 37 de puncte, se află pe locul 8. FCSB este pe locul 11 în Liga 1, cu 34 de puncte.

