De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: "Trebuie să intervin ca parlamentar" - Antena Sport

Situaţie incredibilă. Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi.

“El este deja transferat, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis de muncă, dar mai trebuie iar aprobat permisul de muncă. Trebuie să mai stau iar 30 de zile pentru aprobare. Dacă schimbi locul de muncă, trebuie alt permis de muncă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

“Nu trebuie să fac şi eu un trafic de infleunţă, dau un telefon“, a glumit Gigi Becali pe marginea subiectului.

Gigi Becali i-a găsit şi locul potrivit în echipă lui Joao Paul.

“L-am văzut mijlocaş central, la naţională joacă fudaş stâga, a jucat şi extremă dreapta. El a spus că cel mai bine se simte la mijlocul terenului. Acolo va juca”, a mai spus Gigi Becali.