De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: "Trebuie să intervin ca parlamentar" - Antena Sport

De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: “Trebuie să intervin ca parlamentar”

Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 22:10

De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: Trebuie să intervin ca parlamentar

Situaţie incredibilă. Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi.

“El este deja transferat, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis de muncă, dar mai trebuie iar aprobat permisul de muncă. Trebuie să mai stau iar 30 de zile pentru aprobare. Dacă schimbi locul de muncă, trebuie alt permis de muncă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

“Nu trebuie să fac şi eu un trafic de infleunţă, dau un telefon“, a glumit Gigi Becali pe marginea subiectului.

Gigi Becali i-a găsit şi locul potrivit în echipă lui Joao Paul.

“L-am văzut mijlocaş central, la naţională joacă fudaş stâga, a jucat şi extremă dreapta. El a spus că cel mai bine se simte la mijlocul terenului. Acolo va juca”, a mai spus Gigi Becali.

Pe ce bani l-a transferat Gigi Becali pe Joao Paulo

Becali a acceptat să plătească 350.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo, la care se adaugă şi 20% dintr-un eventual viitor transfer. Important pentru Oţelul e că Becali a acceptat şi clauza conform căreia moldovenii să încaseze suma de la FIFA, dacă mijlocaşul va ajunge la World Cup 2026.

Astfel, Oţelul ar ajunge să primească pentru despărţirea de mijlocaş aproape un milion de euro. De partea cealaltă, Joao Paulo va avea un salariu de 15.000 de euro pe lună la FCSB.

