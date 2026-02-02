Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea al turneului Transylvania Open, după un meci destul de solid contra Kamillei Rakhimova, ocupanta locului 93 mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva noastră a arătat constanță în joc și și-a trecut în palmares al treilea succes consecutiv în duelurile directe cu jucătoarea din Uzbekistan.

Sorana Cîrstea, victorie în două seturi cu Kamilla Rakhimova

Sorana Cîrstea s-a calificat la pas în turul al doilea la Transylvania Open 2026, după o victorie destul de clară în duelul cu Kamilla Rakhimova (93 WTA).

Sportiva din România a obținut un succes în două seturi contra jucătoarei din Uzbekistan, scor 6-4, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 41 de minute.

În turul următor, aceasta va da peste Tamara Zidansek (153 WTA), cea care a trecut în runda inaugurală de Veronika Erjavec (103 WTA), scor 6-1, 6-4.