Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca - Antena Sport

Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca

Daniel Işvanca Publicat: 2 februarie 2026, 22:42

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea al turneului Transylvania Open, după un meci destul de solid contra Kamillei Rakhimova, ocupanta locului 93 mondial.

Sportiva noastră a arătat constanță în joc și și-a trecut în palmares al treilea succes consecutiv în duelurile directe cu jucătoarea din Uzbekistan.

Sorana Cîrstea, victorie în două seturi cu Kamilla Rakhimova

Sorana Cîrstea s-a calificat la pas în turul al doilea la Transylvania Open 2026, după o victorie destul de clară în duelul cu Kamilla Rakhimova (93 WTA).

Sportiva din România a obținut un succes în două seturi contra jucătoarei din Uzbekistan, scor 6-4, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 41 de minute.

În turul următor, aceasta va da peste Tamara Zidansek (153 WTA), cea care a trecut în runda inaugurală de Veronika Erjavec (103 WTA), scor 6-1, 6-4.

Rezultatele zilei de luni la Transylvania Open

  • Elena Ruxandra Bertea (295 WTA) – Kaja Juvan (97 WTA) 3-6, 4-6
  • Karolina Pliskova (416 WTA) – Anastasia Zakharova (107 WTA) 6-4, 2-6, 2-6
  • Veronika Erjavec (103 WTA) – Tamara Zidansek (153 WTA) 1-6, 4-6
  • Miriam Bulgaru (206 WTA) – Olga Danilovic (88 WTA) 4-6, 3-6
  • Maja Chwalinska (146 WTA) – Ana Bogdan (538 WTA) 6-3, 6-2
  • Emma Răducanu (30 WTA) – Greet Minnen (125 WTA) 6-0, 6-4
  • Kamilla Rakhimova (93 WTA) – Sorana Cîrstea (36 WTA) 4-6, 4-6
